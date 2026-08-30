Diplomacia mexicana va muy bien, con todos los países tenemos excelente relación: SRE

México retomó las relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y mantiene una política exterior basada en el respeto a la soberanía, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

En entrevista posterior a su participación en la sesión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde también acudieron los titulares de Economía, Hacienda, Gobernación y Turismo, así como la consejera jurídica, el funcionario aseguró que la diplomacia mexicana “va muy bien”, incluso con naciones con las que existían diferencias.

Vamos siempre tendiendo puentes, siempre desde el respeto a la soberanía, siempre con los principios que ha marcado la presidenta, pero con todos los países del mundo tenemos una excelente relación y vamos muy bien”, sostuvo.

Velasco Álvarez rechazó que exista un abandono de la diplomacia mexicana, aunque reconoció que la política exterior enfrenta retos y dijo que en el pasado algunas diferencias tuvieron consecuencias.

Como ejemplo, destacó el restablecimiento de las relaciones con Perú, país con el que México había de mantenido un distanciamiento diplomático, México y Perú se distanciaron y rompieron relaciones diplomáticas, en 2022, tras el respaldo político que México dio al depuesto presidente peruano Pedro Castillo y a sus colaboradores cercanos.

Siempre hay retos, pero vamos muy bien, incluso con algunos países que sí había habido algunas diferencias, como el caso de Perú, pues ya tenemos el restablecimiento de relaciones”, señaló el secretario.

Sobre la relación con Estados Unidos y el incremento en el envío de connacionales mexicanos hacia terceros países, el secretario afirmó que México mantendrá como prioridad la defensa de los derechos de sus ciudadanos, y recordó que el Gobierno, a través de la SRE expresó su oposición a la deportación de ciudadanos mexicanos a otros países.

México Thomas consistentemente las medidas necesarias para garantizar el regreso seguro y digno de todos su nacionales al territorio nacional”, señaló la dependencia.

El canciller Roberto Velasco recalcó que “este este planteamiento ya fue expuesto al secretario de Estado de Estados Unidos”, Marco Rubio, con quien se reunió, por primera vez desde que llegó al cargo, el miércoles 26 de agosto, en la Casa Blanca.

Lo más importante es el respeto al derecho de nuestros connacionales”, enfatizó Velasco, a su salida de la Plenaria morenista, la que inicialmente fue abierta a los medios de comunicación para escuchar los posicionamientos y mensajes de los integrantes del gabinete federal y que también contará con la asistencia de la dirigencia nacional de Morena.

Sin embargo, durante la etapa de preguntas y respuestas la reunión fue cerrada y se restringió la permanencia de los representantes de los medios de comunicación.