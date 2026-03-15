Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco 1738 del 15 de marzo de 2026

La Lotería Nacional lleva a cabo este domingo 15 de marzo el Sorteo Zodiaco 1738, en homenaje al Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.

Es uno de los recintos culturales más importantes del país y referente internacional en la preservación del patrimonio histórico y antropológico. Desde su inauguración en 1964, el museo ha representado el compromiso del Estado mexicano con la memoria, la identidad y la diversidad cultural.

Su misión fundamental ha sido investigar, conservar y difundir el vasto legado de las civilizaciones originarias de México, además de promover el respeto hacia los pueblos indígenas contemporáneos.

Su arquitectura, diseñada por Pedro Ramírez Vázquez junto con Jorge Campuzano y Rafael Mijares, constituye una obra emblemática que fusiona modernidad y tradición.

El edificio que alberga 24 salas de exposiciones (22 permanentes y 2 temporales), fue concebido para dialogar con la cosmovisión mesoamericana y el entorno natural del Bosque de Chapultepec.

Entre sus elementos más representativos destaca el “Paraguas”, una monumental columna invertida ubicada en el patio central, cuya caída de agua simboliza continuidad y fertilidad y marca la entrada a un espacio que conecta el presente con las raíces ancestrales.

Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Bosque de Chapultepec Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro

El museo está organizado para ofrecer un recorrido histórico que abarca desde los primeros pobladores de América hasta la diversidad cultural de los pueblos indígenas actuales.

Sus amplios pasillos, alturas monumentales y uso estratégico de la luz evocan los antiguos centros ceremoniales, mientras que los materiales empleados refuerzan la idea de permanencia y respeto por el legado cultural.

A lo largo del tiempo, el museo se ha consolidado como el recinto más importante de su tipo en América Latina. Alberga piezas fundamentales como la Piedra del Sol, la Coatlicue y esculturas olmecas de San Lorenzo y La Venta.

En 2025 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de la Concordia, reconocimiento que destacó su papel en la preservación del patrimonio antropológico y su relevancia como referente global.

Si compraste un cachito o serie para el Sorteo Zodiaco 1738, te contamos que el Premio Mayor para hoy es de 7 millones de pesos en una serie. Esto significa que para hoy la serie consta de 120 mil emisiones. Cada cachito cuesta 20 pesos y la serie, 400 pesos.

Billete conmemorativo para el Sorteo Zodiaco 1738 del 15 de marzo de 2026 Lotería Nacional

¿Cuáles son los números ganadores?

La Lotería Nacional dará a conocer en las próximas horas a los ganadores del Sorteo Zodiaco 1738, por lo que te sugerimos revisar más tarde la pizarra y descubrir si eres uno de los próximos millonarios.

¿De cuánto es el reintegro hoy?

Un reintegro de la Lotería Nacional es la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Zodiaco 1738. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado este domingo 15 de marzo, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El Sorteo Zodiaco 1738 se lleva a cabo a las 20:00 horas de este domingo 15 de marzo. Para seguir la transmisión en vivo, sintoniza el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

Sorteo Zodiaco 1738 del 15 de marzo de 2026 Cuartoscuro

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco y Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.

Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional

El próximo sorteo de la Lotería Nacional es el martes 17 de marzo. El Sorteo Mayor 4006 será por el 474 aniversario de la fundación de Teziutlán. El Premio Mayor será de 21 millones de pesos en tres series; cada cachito cuesta 30 pesos y la serie completa, 600 pesos.