Conductor sale a llenar su pipa con agua y desaparece

Un hombre identificado como David Cornelio Galván de Blas desapareció el pasado 27 de enero de 2026 mientras trabajaba en el municipio de Cerralvo, Nuevo León.

De acuerdo con su círculo familiar, el individuo originario de Reynosa, Tamaulipas, había salido de su casa ubicada en esta ciudad con rumbo a su trabajo en una empresa de fletes ubicada en el municipio de nuevoleonés antes mencionado.

En una de sus labores, el hombre –que conducía una pipa- acudió a cargar agua a la orilla de la Presa Marciano González “El Nogalito”, para luego desaparecer.

Activan operativo de búsqueda

Luego de varios días sin saber nada de él, Protección Civil de Nuevo León activó un operativo de búsqueda en el municipio de Cerralvo.

En específico, el equipo de búsqueda ha estado activo en las inmediaciones de la presa, sin que hasta el momento haya novedades al respecto.

Protección Civil ha hecho uso de unidades todoterreno, un helicóptero y una lancha para poder dar con la ubicación de David Cornelio de 57 años de edad.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya oficializó la desaparición de David Cornelio Galván de Blas, y al respecto publicó una ficha de búsqueda con algunos datos relevantes que describen cas características físicas del hombre en cuestión.

En el documento se lee que David es de complexión robusta, tez morena y que mide 1.70 metros de altura.

De cabello castaño oscuro y ondulado, David tiene además con una boca mediana, labios gruesos y nariz chata.

Como señas particulares, el hombre cuenta con una cicatriz en el lado derecho del abdomen por una cirugía de vesícula.

Por último, refieren que David vestía un pants negro, una chamarra negra abultada, tenis blancos con negro y un maletín de la marca Jordan en color negro con el logo rojo y blanco.

¿Cuentas con información sobre el paradero de David?

Si tienes información que consideres valiosa para las autoridades, es importante que llames a los siguientes números telefónicos:

Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata: 81 20 20 44 11

Comisión Local de Búsqueda: 81 19 90 38 73.

En Tamaulipas desaparece una mujer a bordo de su camioneta

Por Alfredo Peña

Familiares de una mujer reportada como desaparecida en Matamoros, Tamaulipas, realizaron una protesta para exigir a las autoridades mayores esfuerzos en su localización, ante la falta de avances en la investigación.

La desaparecida está identificada como Karime Duck González, de 27 años de edad, quien fue reportada ante la Fiscalía Regional el pasado 30 de enero de 2026.

De acuerdo con la denuncia, el último día en que se supo de ella, Karime salió a la calle a bordo de una camioneta color gris.

Ante la prolongada ausencia, su familia solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades.

Karime Duck González, joven de 27 años de edad, desaparecida en Matamoros Foto: Especial

Entre sus características físicas, se describe que mide un metro con 55 centímetros, tiene piel blanca, frente amplia, cejas gruesas, nariz recta, labios gruesos y pómulos altos.

Su complexión es delgada, con cara redonda y cabello castaño claro y lacio. Como señas particulares, cuenta con un tatuaje de un círculo con puntos en la muñeca izquierda y la marca de un piercing en el ombligo.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla azul, cinto café, blusa de tirantes café, tenis de gamuza del mismo color, una bolsa café y un reloj marca Rolex.

El domingo 1 de febrero, la familia decidió manifestarse durante un evento político municipal para exigir respuestas y acelerar la búsqueda.

En cartulinas mostraron mensajes como: “No nos cansaremos de buscarte, Karime Duck” y “Tus hijos te esperan, Karime”.

Karime Duck González tiene 27 años de edad, mide un metro con 55 centímetros, tiene piel blanca, frente amplia, cejas gruesas, nariz recta, labios gruesos y pómulos altos. Foto: Especial

