Devela Lotería Nacional billete especial por Proyecto Olinia, que entra a su segunda etapa

La Lotería Nacional develó este martes el billete del sorteo especial No. 317 con motivo del Proyecto Olinia, la iniciativa del Gobierno Federal para crear la primera armadora nacional de mini vehículos eléctricos accesibles y sustentables.

“Para nosotros, esto no es un detalle menor, está lleno de simbolismo.

Quiere decir que Olinia empieza a dejar de ser un proyecto y que empieza a ser una idea, un concepto que muchos mexicanos reconocen como propia”, dijo Roberto Capuano Tripp, director y coordinador del proyecto Olinia, durante la ceremonia dentro de la sede de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

La idea del billete provino de Olivia Salomón Vibaldo, directora general de Lotería Nacional, quien aseguró que el proyecto refleja la visión del futuro del país y el talento mexicano en la rama de la tecnología.

Dijo que para la Lotería Nacional, llevar Olinia a sus billetes significa convertir un proyecto científico y tecnológico en parte de la memoria colectiva de México. Para quienes participan en su desarrollo, el objetivo va más allá de fabricar un automóvil: se trata de generar conocimiento, formar especialistas, crear proveedores y construir capacidades

Si te el sorteo, detalló que arrancará el próximo viernes 16 de octubre y que tendrá un premio mayor de 27 millones de pesos en dos series, una bolsa total repartible de 80 millones 683 mil 600 pesos y una emisión de 2 millones 400 mil cachitos “que estarán viajando por todo el país, por plazas, mercados, calles, comunidades, compartiendo con millones de mexicanas y mexicanos una historia hecha con conocimiento, creatividad y orgullo nacional”.

El sorteo contará con 60 mil números participantes, del 00000 al 59999, y contempla 12 mil 896 premios. El costo de cada cachito será de 60 pesos; una serie completa, integrada por 20 cachitos, tendrá un costo de mil 200 pesos, mientras que las dos series costarán 2 mil 400 pesos.

“Es una gran idea que yo le agradezco mucho a Olivia y que pues marca un principio de también destacar los temas de ciencia”, aseguró la titular de SECIHTI, Rosaura Ruíz Gutiérrez.

Etapa de Olinia

Sobre el proyecto Olinia, Capuano Tripp informó que el proyecto consta de tres fases —proyecto, empresa e industria —,y que actualmente la iniciativa se encuentra en una segunda etapa: transformar el desarrollo tecnológico en una empresa capaz de competir, fabricar con calidad, controlar costos, desarrollar proveedores, generar empleos y crecer de manera sostenible.

“El siguiente paso en Olinia es construir una empresa con inversión privada, disciplina empresarial y capacidad de crecer por sí misma”, agregó.

La tercera meta es construir una industria alrededor de Olinia que fortalezca áreas como ingeniería, baterías, electrónica, software y manufactura, de manera que el conocimiento generado pueda utilizarse posteriormente en otros productos y empresas mexicanas.

“México ya es una potencia automotriz. Durante décadas aprendimos extraordinariamente bien a fabricar vehículos diseñados en otros lugares. Ahora tenemos la oportunidad de dar un paso más: aprender también a diseñar productos, desarrollar tecnología, construir marcas y crear empresas mexicanas capaces de competir”, afirmó.

Por su parte, Ruiz Gutiérrez, destacó que Olinia concentra la política científica impulsada por la presidenta Sheinbaum, al combinar conocimiento científico, desarrollo tecnológico y una visión orientada a resolver problemas concretos de la población.

También resaltó el componente ambiental del proyecto, al señalar que la transición hacia vehículos eléctricos forma parte de una estrategia para reducir contaminantes y avanzar hacia nuevas formas de energía y movilidad sustentable.