Lorenia Valles pide licencia en el Senado para ir por la gubernatura de Sonora

Lorenia Valles Sampedro solicitó licencia al Senado de la República para buscar la coordinación de los Comités de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Sonora, que representa ser la abanderada de Morena al gobierno del estado para suceder al mandatario Alfonso Durazo Montaño por los próximos tres años.

La legisladora sonorense Lorenia Valles solicitó licencia a su cargo de senadora ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual fue aprobada por el órgano legislativo en su sesión plenaria del miércoles y será efectiva a partir del lunes 22 de junio.

De acuerdo con la convocatoria de Morena, Lorenia Valles se estaría registrando el próximo viernes 26 de junio en el proceso para la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Sonora.

“Como expresé en mi segundo informe de actividades legislativas, ha sido un honor representar a las y los sonorenses en el Senado y será un honor seguir contribuyendo a las causas de mi estado, trabajando en el territorio municipio por municipio, informando a la gente sobre los avances de la Cuarta Transformación y fortaleciendo la organización de nuestro movimiento”, declaró.

La legisladora sonorense mencionó que ha cumplido con sus compromisos como senadora de la República, aprobando 29 reformas a la Constitución, 21 nuevas leyes y 100 reformas a diversos ordenamientos; además de haber presentado 26 iniciativas de carácter constitucional y legal, entre ellas, las relativas a la regulación del uso de teléfonos celulares en las escuelas y de redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

“Gracias al reconocimiento de los programas de bienestar en la Constitución que aprobamos en el Senado, se está beneficiando a ocho de cada 10 hogares en el país con un apoyo. Ahora, es importante seguir trabajando para socializar con la gente estos avances que hoy lideran la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo”, concluyó.

En Sonora el próximo gobernador del estado tendrá un periodo de tres años, de 2027 al 2030, para empatar las elecciones locales con las presidenciables.