Localizan a trabajadores tras intento de extorsión en Cadereyta, Nuevo León

Después de que sus familiares recibieron llamadas de extorsión que solicitaban dinero a cambio de su libertad, dos trabajadores de una compañía del ramo industrial fueron localizados por elementos de Fuerza Civil, en Nuevo León, sanos y salvos.

El despliegue de agentes de la corporación se ejecutó luego de que las autoridades recibieron el reporte de una pareja de empleados que habían sido engañados para atender una solicitud de servicio de transporte, mientras su familia era engañada con que los tenían privados de su libertad.

En menos de dos horas, los afectados fueron localizados en un camino de terracería en los límites de Cadereyta y Allende gracias a información recabada en el reporte por la División de Tecnologías.

Al abordar a las víctimas se confirmó que estaban en buen estado de salud y se descartó que hayan sido víctimas de secuestro.

La movilización de Fuerza Civil se registró luego de que familiares de los afectados recibieron llamadas de personas que los amedrentaban manifestando que formaban parte de un grupo delictivo y solicitaban dinero a cambio de la libertad de los trabajadores.

Las personas rescatadas procedieron a presentar la denuncia correspondiente.