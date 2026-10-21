¡Golpe al huachicol! Localizan túnel cerca de ductos de Pemex en Nuevo León

Un cateo a predio ubicado a unos 20 metros de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó al descubierto un túnel que presuntamente era utilizado para el robo de hidrocarburo en Apodaca, Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó la orden de cateo otorgada por un juez de control, como parte de una investigación iniciada por la probable comisión de delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Túnel ubicado a unos 20 metros de ductos de Pemex en Nuevo León Foto: Especial

Durante la inspección, los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron la excavación cuyas dimensiones son de 4.75 metros de largo por 1.60 metros de ancho y 1.47 de alto.

La diligencia de cateo se llevó a cabo en un predio ubicado sobre una brecha dentro de la colonia Cosmópolis, en el municipio de Apodaca, Nuevo León”, precisó la autoridad federal.

Túnel ubicado a unos 20 metros de ductos de Pemex en Nuevo León Foto: Especial

En las acciones se contó con el apoyo de la policía municipal que brindó seguridad en el área.

El predio fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Nuevo León que continuará con la integración correspondiente contra quienes resulten responsables.

Túnel ubicado a unos 20 metros de ductos de Pemex en Nuevo León Foto: Especial

Aseguran cisterna subterránea con huachicol

Por Andrés Guardiola

Días atrás, el Gobierno de Guanajuato descubrió y decomisó más de 25 mil litros de combustible ilegal, contenido en una cisterna subterránea en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

El ‘huachicol’ fue localizado en las inmediaciones de la comunidad rural de Olivos de Callejones, durante un patrullaje nocturno de la Policía Estatal coordinado con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato mostró mangueras con grifos y el contenedor asegurado.

Detalló que “durante la revisión encontraron, entre ramas secas, un contenedor de fabricación artesanal con capacidad para almacenar aproximadamente 35 mil litros; en su interior había alrededor de 25 mil litros de una sustancia con características de diésel”.

Y es que cerca de ahí, fue encontrada una toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos.

En el comunicado difundido por el Gobierno de Guanajuato detalla que “tras identificar ambos puntos, se aseguró el área y se notificó a la autoridad federal competente para iniciar las diligencias correspondientes y establecer el origen del combustible, así como determinar si existe alguna relación entre el depósito y la conexión irregular”.