Oaxaca alista “La fiesta más viva de todas” con más de 100 actividades por Día de Muertos

El gobierno de Oaxaca afina los preparativos para la temporada de Día de Muertos con una agenda que superará las 100 actividades artísticas, tradicionales y gastronómicas en su capital y municipios conurbados.

En entrevista con el programa matutino Sale el Sol, transmitido por Imagen Televisión, el gobernador Salomón Jara Cruz detalló que la festividad denominada “La fiesta más viva de todas”, se desarrollará del 26 de octubre al 3 de noviembre.

El mandatario estatal subrayó la relevancia comunitaria y ancestral de esta tradición.

“Nosotros tenemos las fiestas más vivas de todas, así le llamamos a la fiesta de los muertos. En Oaxaca celebramos estas festividades, que son muy tradicionales, en los 570 municipios de Oaxaca. Desde el 26 de octubre hasta el 3 de noviembre vamos a llevar a cabo una serie de actividades, más de 100 actividades en la zona metropolitana, pero a los alrededores de Oaxaca tendremos mucha, mucha fiesta que celebrar”.

Jara Cruz explicó que a partir del 26 de octubre se instalará una muestra monumental de altares alrededor del Zócalo y del Palacio de Gobierno, diseñada para exhibir la diversidad cultural del estado.

“Vamos a tener la presentación de los altares de las 16 culturas, más los pueblos afromexicanos que conforman el mosaico de cultura en Oaxaca. Ahí vamos a tener alrededor del Zócalo y el Palacio estos altares muy hermosas que se celebran en cada región. Unos presentan, ponen sus altares con pan de muerto, los moles, con los tamales, con el chocolate; en fin, una serie de presentaciones”.

La gran comparsa

Una de las festividades centrales será la magna comparsa, prevista para el 30 de octubre, la cual recorrerá vialidades principales desde el norte de la ciudad hacia el primer cuadro.

“Luego tendríamos el día 30 lo que le llamamos la comparsa del Día de los Muertos que se lleva a cabo desde el Monumento a las Ocho Regiones hasta el centro, que es el Zócalo. Todo ese momento es la celebración muy grande con las ocho regiones, con todo lo que es Oaxaca en su esplendor”.

Enfatizó que la participación ciudadana y turística ha crecido notablemente en torno a estos desfiles.

“Cada año estas fiestas de muertos han rebasado las expectativas, y mucho más por la comparsa que realizamos. A la participación no solamente de las delegaciones, sino participa la sociedad, se pintan los niños, las niñas, los jóvenes y luego llegan muchos turistas extranjeros. Nos da mucho gusto que vengan los asiáticos y que se pinten las caras y que se pongan a bailar las chilenas, los jarabes, todo lo que nosotros bailamos ahí”.

Extendió la invitación a visitar localidades con raíces prehispánicas vinculadas al inframundo zapoteco y sitios de atracción turística.

“Nosotros no solamente la celebramos en la capital la fiesta más viva de todas, sino que Mictlán, que es la tumba donde los zapotecos tenían pues con sus tlatoanis a donde los celebraban, ahí se hace una fiesta muy grande de celebración. El Mictlán es la entrada a la vida eterna que se le llama, que le llaman ellos. Mictlán, de ahí viene Mitla. Puedes ir a visitar Monte Albán, las ruinas arqueológicas. Oaxaca, igual de que es un Patrimonio Cultural de la Humanidad, tiene una serie de museos también que tenemos la presentación allá. Y en caso de que quieran visitar nuestras playas, destinos turísticos, pues tenemos Huatulco y tenemos Puerto Escondido, que está muy de moda hoy visitar estas playas”.

Riqueza culinaria de temporada

Acompañado en el estudio por la cocinera tradicional y chef Olga Cabrera, quien preparó en vivo chocolate batido con molinillo, mole de fiesta y panes tradicionales, el gobernador recomendó a los visitantes iniciar el recorrido gastronómico con los platillos emblemáticos de la temporada de muertos.

“Lo primero que empezamos es con el chocolate y el pan de yema. Es lo primero que podríamos decirles a los visitantes por lo calentito y además para iniciar. Pero luego vienen también pues la tlayuda. Ustedes saben que la tlayuda se prepara igual pueden prepararse con mole o pueden prepararse con frijolito. Nuestra tlayuda es muy exquisita”.

Con una expectativa que supera los 50 mil turistas, las autoridades oaxaqueñas prevén que la celebración consolide una importante derrama económica para el sector hotelero, restaurantero y artesanal de la entidad.