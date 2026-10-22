Hombre celoso quema casa del vecino porque GPS de su esposa marca esa ubicación

Un hombre celoso amenazó con un machete al hijo de su vecino y le prendió fuego a una tienda de abarrotes porque el GPS del celular de su esposa le marcaba que estaba en ese sitio en Zuazua, Nuevo León.

Los hechos se registraron en la colonia Santa Elena en el mencionado ayuntamiento cuando Julián “N”, de 33 años, protagonizó todo un drama de telenovela.

El sujeto presuntamente acudió al domicilio de su vecino en la calle Ibiza para reclamarle porque la geolocalización de su esposa marcaba en esa dirección.

Sin embargo, el propietario del inmueble le permitió ingresar en el lugar para que comprobara que su mujer no estaba en dicho sitio.

No obstante, Julián “N” reaccionó de forma violenta y amenazó con un machete al hijo de su vecino y le prendió fuego a la tienda de abarrotes que es propiedad del mismo.

Ante el reporte de los sucesos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal acudieron al sitio donde lo lograron someter y quedó detenido.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público que se encargará de deslindar responsabilidades y resolver su situación jurídica.

Golpea a su madre; le reclama por no ser el favorito

Por ABC Noticias

Dos hombres fueron detenidos por presunta violencia familiar en hechos distintos en Monterrey; uno habría golpeado y amenazado de muerte a su madre porque supuestamente prefería a su hermano, mientras que el otro habría agredido a su pareja y a la hija adolescente de está tras pedir dinero para comprar cerveza.

El primer caso ocurrió alrededor de las 00:50 horas de este lunes en el cruce de Cerrada Buena Vista y Puerta de Hierro, en la colonia Residencial Puerta de Hierro, donde fue detenido Eduardo “N”, de 19 años.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un llamado de la Central de Radio del C4 por un caso de violencia familiar.

Al llegar al sitio, los oficiales se entrevistaron con una mujer de 46 años, quien señaló a su hijo como presunto responsable de haberla pateado en las piernas y amenazado de muerte.

La mujer explicó que previamente había prometido ayudar a sus hijos para instalar un puesto de tacos, pero al señalarles que en ese momento no contaba con dinero para hacerlo, Eduardo se habría molestado y posteriormente la habría agredido físicamente.

Según su testimonio, el joven también reaccionó de esa manera porque supuestamente considera que ella tiene preferencia por otro de sus hijos. Ante la agresión, la mujer solicitó apoyo de las autoridades vía telefónica.