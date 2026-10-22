Desalojan comunidades de Los Tuxtlas por apertura de presa

Al menos 11 comunidades ribereñas de los municipios de Catemaco y San Andrés Tuxtla, Veracruz, fueron desalojadas por la apertura de las compuertas de la presa Canseco ante el inminente incremento de las corrientes de desfogue que podría generar afectaciones inmediatas.

Las lluvias asociadas al frente frío número 2 han elevado de manera sostenida los niveles de ríos y arroyos en la región de Los Tuxtlas, por lo que la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con ayuntamientos y corporaciones de auxilio, ordenó evacuación preventiva en Salto de Eyipantla, Comoapan, La Boca, Juan Jacobo Torres, Remolino, Laurel Nuevo, Laurel Viejo, Lauchapan y Galeras, así como en El Remolino, en Catemaco.

La presa Canseco Foto: Especial

El llamado es directo: trasladarse a los refugios temporales habilitados en cuanto se active el perifoneo o las sirenas de alerta.

Las autoridades alertaron además que habitantes de Matacalcintla y Tepetapan deben mantenerse alejados de ríos, arroyos y zonas inundables, retirar pertenencias de áreas cercanas al agua y seguir las instrucciones del personal desplegado.

El Gobierno de Veracruz mantiene vigilancia en tiempo real y coordinación con los municipios involucrados ante el riesgo de corrientes súbitas.

Los planes DN-III-E, Marina y Tajín operan en la zona para apoyar evacuaciones, resguardo y atención a la población. Se pide evitar cruzar cuerpos de agua con corriente crecida y tener a la mano documentos personales, medicamentos y artículos indispensables.

Protección Civil advirtió que el desfogue podría generar variaciones rápidas en los niveles del afluente durante la tarde y noche, por lo que pidió a la población no regresar a sus comunidades hasta nuevo aviso.