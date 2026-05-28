Policías penitenciarios de Sinaloa participan en curso de la ANAP

En el marco de colaboración con las entidades federativas, por primera ocasión, policías penitenciarios del estado de Sinaloa cursaron y se graduaron en la Vigésima Novena Generación del Programa de Formación Inicial del Sistema Penitenciario, en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP).

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este programa de formación tiene el propósito de fortalecer y actualizar los conocimientos, capacidades y prácticas profesionales de los guardias penitenciarios sinaloenses.

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Se detalló que 504 integrantes de esta generación, 277 mujeres y 277 hombres recibieron formación teórica y práctica especializada; su capacitación incluyó entrenamiento en traslado de personas privadas de la libertad, control de situaciones de riesgo, uso de herramientas tecnológicas y operación estratégica dentro del Sistema Penitenciario Federal.

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En la sede de la ANAP, en el estado de Veracruz, la ceremonia de graduación estuvo encabezada por el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS), Jacobo Olaf Rodríguez García.

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El funcionario de la SSPC reconoció la labor que realiza la ANAP para la formación de servidores públicos que se incorporan al sistema penitenciario nacional.

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“Su formación les permitió adquirir los conocimientos fundamentales para el desempeño de su función. Todo conforme al programa de profesionalización, pero también forjaron carácter, porque el sistema penitenciario no solo demanda conocimiento, exige fortaleza, criterio y un altísimo sentido ético”, expresó Rodríguez García.

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Durante tres meses los 504 policías penitenciarios graduados recibieron una preparación rigurosa para asumir la misión de contribuir a la preservación de la seguridad y el orden en los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos).

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La vocación de la ANAP es formar personas servidoras públicas bajo los principios de responsabilidad, compromiso, dignidad, honestidad y sacrificio, considerados valores fundamentales para fortalecer las instituciones y consolidar la seguridad del sistema penitenciario nacional.