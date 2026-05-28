Reportan enfrentamientos, bloqueos e incendios de vehículos en Cotija

En el municipio de Cotija, Michoacán, se reportaron enfrentamientos, bloqueos carreteros y vehículos incendiados en distintos puntos de la localidad, actos originados por hechos violentos en diversos puntos del municipio.

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Habitantes reportaron ante las autoridades policiales que durante las primeras horas de este jueves se escucharon detonaciones de arma de fuego derivadas de enfrentamientos armados entre grupos antagónicos del crimen organizado.

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Tras los enfrentamientos se registraron bloqueos carreteros sobre la carretera hacia El Paraíso y Rinconada, donde sujetos armados secuestraron y atravesaron camiones de carga para posteriormente incendiarlos.

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Tras la ola de violencia, diversas actividades económicas y escolares fueron suspendidas ante el temor de que se replicaran actos violentos.

En el municipio se mantienen operativos de seguridad y retenes del Ejército y la Guardia Nacional.