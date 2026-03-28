Localizan nueva fosa en Concordia, Sinaloa, donde desaparecieron los mineros

Un grupo de madres buscadoras localizó una nueva fosa clandestina en el mismo poblado donde fueron encontrados algunos de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Integrantes del colectivo Por las Voces sin Justicia reportaron haber encontrado esta fosa en la comunidad de El Verde, después de haber trabajado durante dos días en la zona.

Las madres aseguraron haber solicitado apoyo para el traslado a la Comisión Estatal de Búsqueda desde principios de marzo y, cansadas de esperar, decidieron acudir por sus propios medios.

Madres buscadoras localizaron una nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa. Especial

Al momento de acudir, fueron resguardadas por elementos de corporaciones locales y federales, con el objetivo de garantizar su seguridad en los traslados y durante la búsqueda.

Hasta el momento no se ha informado el número de cuerpos que podría haber en esta nueva fosa, pues los trabajos continúan a cargo de las autoridades encargadas de realizar las diligencias.

Balance de hallazgos

Después de la desaparición de los 10 mineros en Concordia, privados de la libertad el pasado 23 de enero, se han encontrado siete fosas clandestinas en la comunidad de El Verde: cinco por parte de las autoridades y dos por madres buscadoras.

Madres buscadoras localizaron una nueva fosa clandestina en Concordia, Sinaloa. Especial

En una de ellas fueron encontrados 10 cuerpos, de los cuales siete correspondían a los mineros reportados como desaparecidos. Posteriormente, se reportó el hallazgo de otras cinco fosas con igual número de cuerpos, pero solo uno ha sido reclamado por sus familiares.

En total, han sido extraídos 15 cuerpos, y faltarían por sumar los que sean encontrados en esta nueva fosa localizada por integrantes del colectivo Por las Voces sin Justicia.