Ataque armado contra Guardia Civil en Michoacán deja un policía herido

Un violento ataque perpetrado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra elementos de la Guardia Civil de Michoacán dejó como saldo un agente lesionado.

El hecho ocurrió sobre la carretera Uruapan-Zamora, a la altura de la localidad de Carapan, cuando el convoy de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue interceptado por un grupo armado que viajaba en una camioneta.

Autoridades locales señalan que los policías fueron rebasados y posteriormente atacados a tiros. Pese a que los agentes repelieron la agresión, uno de ellos resultó herido con un impacto de bala en el abdomen y otro más en la pierna.

Atención inmediata al lesionado

El elemento herido recibió auxilio en el lugar por parte de sus compañeros, quienes lograron estabilizarlo y trasladarlo de inmediato a un hospital de la región para recibir atención médica especializada. Su estado de salud se reporta como delicado, aunque estable, gracias a la rápida reacción de los oficiales que lo acompañaban.

La ofensiva criminal, atribuida a una célula del CJNG, provocó un amplio despliegue de fuerzas estatales y municipales en la zona. El objetivo fue reforzar la seguridad en la carretera y emprender un operativo de búsqueda para dar con los responsables del ataque.

La SSP de Michoacán confirmó que se mantienen patrullajes en la región y que se trabaja de manera coordinada con corporaciones locales para contener la violencia y garantizar la seguridad de los habitantes y automovilistas que transitan por esta vía.

Pese a los operativos realizados por el Gabinete de Seguridad y el Plan Michoacán, el CJNG mantiene presencia activa y disputa el control de rutas estratégicas para el tráfico de drogas y armas. La carretera Uruapan-Zamora ha sido escenario recurrente de emboscadas y enfrentamientos, lo que refleja la compleja situación de seguridad que enfrenta el estado.

La zona más violenta de Michoacán

Uruapan, Michoacán, se ha convertido en uno de los epicentros de la violencia en México en los últimos meses. El asesinato del alcalde Carlos Manzo en noviembre de 2025 y el clima de inseguridad que afecta a más del 80% de la población reflejan la gravedad de la crisis en esta región, considerada la más insegura del estado.

Uruapan es la segunda ciudad más poblada de Michoacán, con más de 349 mil habitantes. Según datos del Coneval, 42.1% de la población vive en condiciones de pobreza, lo que genera un entorno de vulnerabilidad social que se combina con la presencia de grupos criminales.

La ciudad es estratégica por su ubicación en la región productora de aguacate, lo que la convierte en un punto de interés para organizaciones delictivas que buscan controlar el comercio y las rutas de distribución.

De acuerdo con encuestas recientes, 82.6% de la población de Uruapan teme a la inseguridad. Este nivel de percepción negativa supera incluso al de la capital del estado, Morelia, y coloca a Uruapan como el municipio más inseguro de Michoacán.

La población enfrenta diariamente extorsiones, homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados, lo que ha deteriorado la confianza en las instituciones y ha limitado la vida comunitaria.