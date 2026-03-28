Tapir en Calakmul, octavo caso de vida silvestre con Gusano Barrenador

En atención a un reporte ciudadano, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) atendieron un caso activo de miasis por Gusano Barrenador del Ganado (GBG) (Cochliomyia hominivorax) en un Tapir Centroamericano (Tapirus bairdii), en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche.

“El ejemplar de esta especie en peligro de extinción presentaba heridas en la piel en distintas partes del cuerpo, algunas de ellas abiertas”, explicó la Conanp.

Durante la evaluación médica, se detectó la presencia de larvas en algunas lesiones del tapir ubicado en la comunidad de X-Canhá, en el municipio de Hopelchén.

Un tapir en Calakmul fue diagnosticado con miasis por Gusano Barrenador del Ganado. Especial

La infestación por Gusano Barrenador del Ganado en ejemplares de tapir suele estar asociada a heridas provocadas por depredadores como el jaguar, peleas entre congéneres, parásitos o por el contacto con superficies punzantes.

Coordinación interinstitucional

Se destacó que en coordinación con la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, Senasica, Profepa y la Secretaría del Bienestar, se trabaja de manera conjunta en la atención de los casos de GBG en animales de vida silvestre.

Además, se refuerzan las acciones para la detección temprana de casos en Áreas Naturales Protegidas (ANPs), Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA) y Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) fuera de su hábitat natural.

Las estrategias a seguir son:

Inspección y monitoreo constante de fauna silvestre.

Capacitación a personal de Conanp, manejadores de UMA y PIMVS para la identificación oportuna de casos.

Coordinación interinstitucional para la respuesta rápida ante brotes.

Implementación de medidas de control biológico y sanitario.

Llamado a la ciudadanía

La Conanp hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier caso sospechoso y mantener vigilancia constante en animales bajo cuidado humano, con el fin de evitar la expansión de esta plaga.

Los reportes se pueden realizar a los teléfonos:

01 (800) 751 2100 (24 horas-365 días)

01 (55) 5905 1000 ext. 51235, 51242 y 51243

O en los correos electrónicos:

gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx

gusano.barrenador@semarnat.gob.mx

sive.dgsa@senasica.gob.mx

Noveno caso registrado

De esta forma, se eleva a nueve el número de animales de vida silvestre con miasis por Gusano Barrenador del Ganado. El anterior caso fue un venado cola blanca (Odocoileus virginianus) en Yucatán.

El ejemplar hembra fue descubierto el 13 de marzo en el municipio de Tzucacab, dentro del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantakin, dependiente de FIRA.

El venado presentaba larvas en una de sus orejas, lesionada al chocar con un alambrado de púas, por lo que recibió tratamiento con Ivermectina.

En total, van cinco animales de vida silvestre con Gusano Barrenador bajo cuidado profesional en confinamiento y cuatro en su hábitat natural.