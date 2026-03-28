Con el gobierno de Estados Unidos queremos paz: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que México es un pueblo pacífico que no busca confrontarse con Estados Unidos y reiteró que el Golfo de México no se llama Golfo de América.

Al encabezar la entrega de pensiones Mujeres Bienestar en Pánfilo Natera, Zacatecas, la Jefa del Ejecutivo manifestó que los mexicanos son una sociedad de paz, que el pueblo de México busca la paz en el mundo y dentro del país.

“Las mexicanas y los mexicanos tenemos esa característica, somos personas de paz y con el Gobierno de Estados Unidos queremos paz, no queremos pelear, no nos interesa pelearnos para nada, al contrario, somos socios y queremos la protección de nuestros hermanos del otro lado de la frontera”, externó la Mandataria.

Golfo de México, no de América

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el llamado a los asistentes a nombrar correctamente el Golfo de México. La titular del Ejecutivo destacó que en Zacatecas hay 36 mil mujeres beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar.

La Jefa del Ejecutivo celebró la reducción de la obesidad infantil en el país, lo cual atribuyó a la política de prohibición de comida chatarra en las escuelas.

“México era el primer lugar en obesidad infantil de todo el mundo. Pues ahora ya bajamos al quinto lugar, quiere decir que vamos mejorando, que ha ayudado esta medida que tomamos”, celebró.