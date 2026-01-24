Localizan a geólogo reportado como extraviado en un cerro de San Javier, Sonora

El geólogo Guadalupe Tomás Tapia, de 69 años de edad, fue localizado con vida en la comunidad de Cuba, perteneciente al municipio de Ónavas, luego de haber sido reportado como extraviado en las inmediaciones del Rancho El Obispo, en el municipio de San Javier, Sonora.

Autoridades municipales confirmaron que el especialista se encontraba sano y salvo tras más de 24 horas sin comunicación, tiempo en el que se había informado que estaba lesionado de una pierna y varado en un cerro cercano.

La presidenta municipal de Ónavas, Verónica Valenzuela Avilés, sostuvo una videollamada con el geólogo una vez que fue localizado. Durante la comunicación, le notificó que el comandante de policía acudiría al sitio para resguardarlo y trasladarlo a una valoración médica, antes de llevarlo a su domicilio en la ciudad de Hermosillo.

Llamado de la comunidad científica

Previo a su localización, Roberto Sitten Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C. (AIMMGM), Distrito Sonora, había hecho un llamado urgente al Gobierno del Estado para intensificar las labores de búsqueda.

El dirigente explicó que la última comunicación con Tapia ocurrió más de 24 horas antes, cuando informó a un amigo que se encontraba lesionado y sin poder desplazarse. Ante la gravedad de la situación, solicitó a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el uso de helicópteros y drones para agilizar la localización, debido a las condiciones climáticas adversas, con lluvias y bajas temperaturas.

Sitten Ayala agradeció la participación de autoridades municipales y de los pobladores de San Javier, quienes se sumaron a las tareas de búsqueda. La colaboración de la comunidad fue clave para ampliar el radio de rastreo en una zona de difícil acceso.