Localizan e inhabilitan 3 laboratorios clandestinos para elaboración de droga sintética en Atoyac de Álvarez

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, inhabilitaron tres laboratorios clandestinos destinados a la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Atoyac de Álvarez.

Las acciones se llevaron a cabo entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre mediante labores de inteligencia e investigación de campo en las inmediaciones de la localidad "Las Fundiciones".

Durante los operativos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron:

8 inmuebles utilizados para actividades ilícitas.

26,000 kilogramos de precursores químicos.

70 litros de sustancias químicas.

15 reactores químicos.

350 tanques de gas L.P.

La Comandancia de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Guerrero destacó que todo el material decomisado y las instalaciones aseguradas quedaron a disposición de la delegación de la FGR con sede en Acapulco, con el fin de realizar los peritajes correspondientes e integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con el comunicado oficial, las labores operativas se desarrollaron con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, buscando mermar la capacidad operativa y financiera del crimen organizado para salvaguardar la paz pública en la región guerrerense.

Con estas intervenciones, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional acumulan en lo que va de la presente administración el aseguramiento de 2,661 laboratorios clandestinos y el decomiso de más de 5.6 millones de kilogramos de precursores químicos a nivel nacional.