Localizan e inhabilitan 3 laboratorios clandestinos para elaboración de droga sintética en Atoyac de Álvarez
Los operativos se realizaron del 30 de septiembre al 5 de octubre del presente año
En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, inhabilitaron tres laboratorios clandestinos destinados a la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Atoyac de Álvarez.
Las acciones se llevaron a cabo entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre mediante labores de inteligencia e investigación de campo en las inmediaciones de la localidad "Las Fundiciones".
Durante los operativos, las autoridades de los tres órdenes de gobierno aseguraron:
- 8 inmuebles utilizados para actividades ilícitas.
- 26,000 kilogramos de precursores químicos.
- 70 litros de sustancias químicas.
- 15 reactores químicos.
- 350 tanques de gas L.P.
La Comandancia de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Guerrero destacó que todo el material decomisado y las instalaciones aseguradas quedaron a disposición de la delegación de la FGR con sede en Acapulco, con el fin de realizar los peritajes correspondientes e integrar la carpeta de investigación.
De acuerdo con el comunicado oficial, las labores operativas se desarrollaron con estricto apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, buscando mermar la capacidad operativa y financiera del crimen organizado para salvaguardar la paz pública en la región guerrerense.
Con estas intervenciones, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional acumulan en lo que va de la presente administración el aseguramiento de 2,661 laboratorios clandestinos y el decomiso de más de 5.6 millones de kilogramos de precursores químicos a nivel nacional.