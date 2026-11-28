Dos mujeres de 20 y 32 años, quienes no contaban con documentos para acreditar su estancia regular en México, fueron localizadas durante dos operativos de vigilancia realizados en el municipio de Halachó, Yucatán, con la participación de fuerzas federales y estatales.

Elementos del Batallón de Infantería, adscritos a la Novena Zona Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), brindaron seguridad perimetral durante las inspecciones efectuadas por agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI).

Las revisiones se realizaron en dos autobuses de pasajeros que salieron de Tapachula, Chiapas, con destino a Cancún, Quintana Roo.

Durante los procedimientos de inspección, los agentes identificaron a las dos mujeres, quienes no pudieron acreditar su situación migratoria en territorio mexicano.

Ambas fueron trasladadas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Mérida, donde se realizarán los trámites administrativos correspondientes, bajo el principio de respeto a sus derechos humanos.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, la Policía Estatal de Investigación y personal del INM.

Estas acciones forman parte de los trabajos coordinados entre autoridades federales y estatales para reforzar la vigilancia y seguridad en los puntos de control carretero de la entidad.