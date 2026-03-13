Norponiente de Querétaro se posiciona como nuevo polo de inversión inmobiliaria

El notable incremento económico de Querétaro ha comenzado a redefinir el mapa urbano del estado, particularmente en la zona norponiente de la capital, donde nuevos proyectos inmobiliarios comienzan a consolidar un polo de desarrollo habitacional.

Uno de los desarrollos que ha contribuido a detonar el crecimiento de esta zona es Ciudad Meseta, un proyecto inmobiliario que ha atraído a diversas firmas del sector y que ha sido desarrollado por la empresa Tamayo Desarrollos, el hito inmobiliario que, gracias a su gran infraestructura, ha impulsado la atracción de inversión.

Firmas como Bold Capital han traído cambios interesantes con propuestas como los conceptos Lockoff y TIINs (Títulos Inmobiliarios) en la torre de departamentos Meseta Tower. Estas ideas innovadoras le han dado un giro al panorama.

Otras de las empresas que han desarrollado proyectos dentro de este entorno son: Altta Homes, Atlas Desarrollos, RUBA, Platino, AIVIA y Grupo CENKUS, además del nuevo centro comercial referente de la zona Park Point Meseta.

Un proyecto más que influye en el crecimiento inmobiliario de la región es el tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con Querétaro, reduciendo los tiempos de traslado entre ambas ciudades y facilitando la movilidad de trabajadores que mantienen actividades en la capital del país, pero buscan residir en ciudades con mejor calidad de vida.

La expansión industrial y tecnológica comienza a transformar el desarrollo urbano y la demanda de vivienda.

El norponiente gana protagonismo

En este contexto, esta parte de la entidad comienza a perfilarse como una de las áreas con mayor proyección urbana.

La cercanía con parques industriales, su conectividad vial y los niveles de seguridad han favorecido el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios que buscan atender la creciente demanda habitacional.

Uno de los detonadores, es la planta de Toyota en la región y su red de proveedores, los cuales han impulsado la llegada de trabajadores especializados y ejecutivos que buscan vivienda cercana a sus centros laborales.

A partir de este crecimiento, varias empresas trasnacionales han comenzado a apostar por proyectos de gran escala en la zona.

Una de ellos es Amazon Web Services, que anunció proyectos millonarios en infraestructura de nube dentro del estado, mientras que la firma estadounidense CloudHQ desarrolla complejos centros de datos orientados a la inteligencia artificial.

La instalación de este tipo de infraestructura no solo amplía la capacidad tecnológica del país, también genera empleos especializados y atrae talento profesional, lo que se traduce en un incremento en la demanda de vivienda y servicios en zonas cercanas a los polos productivos.

Los sectores automotriz, eléctrico y aeroespacial continúan creciendo exponencialmente, lo que fortalece la estabilidad económica regional y sigue atrayendo a personas a la entidad.

El crecimiento del norponiente de Querétaro refleja una tendencia más amplia: la evolución del estado hacia una economía que combina industria, tecnología y servicios.

A medida que la economía del conocimiento continúe creciendo en la región, el desarrollo inmobiliario comienza a adaptarse a las necesidades habitacionales y a un esquema de inversión más flexible, lo que podría consolidar a esta zona como uno de los puntos clave del crecimiento urbano en los próximos años.