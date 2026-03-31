El explosivo que detonó el coche-bomba en Tecámac pudo ser activado a distancia: David Saucedo

El coche bomba que terminó con la vida de dos supuestos operadores del cártel de Sinaloa en la carretera federal México-Pachuca demuestra cómo los grupos criminales han mejorado sus armas y métodos tácticos, incluso siendo capacitados por delincuentes internacionales.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los dos pasajeros que fallecieron por la detonación ocurrida sobre Tecámac, provenientes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son Humberto Rangel Muñoz y Francisco Efraín Beltrán de la Peña, alias “el Payin”.

Justamente, “El Payin” sería uno de los líderes criminales que, si bien no es tan renombrado en la Ciudad de México, sí cuenta con presencia fuerte al interior del grupo criminal.

“Ha ocupado distintas jefaturas de plaza luego del rompimiento al interior del cártel de Sinaloa. Él continuó trabajando al lado de Ismael Zambada. Incluso mandó componer, si no mal recuerdo, cuando menos unos dos o tres narcocorridos en donde se da a conocer parte de su historia, su biografía, de su origen humilde y de cómo él ha ido ascendiendo en la estructura del cártel de Sinaloa”.

Tras su muerte, ha trascendido que “el Payin” era un personaje al interior del tercer nivel de la organización delincuencial, “el primer círculo siempre lo ocupan las jefaturas, del círculo familiar. En el segundo nivel se encuentran los operadores regionales, pero él era un operador que estaba en la tercera línea de mando. Era un hombre del cual se tiene información abundante en las corporaciones de seguridad pública. Es, sin duda, una baja importante para el grupo”.

De acuerdo con el consultor en materia de seguridad, David Saucedo, la información de este hecho violento ha sido soltada a cuenta gotas por las autoridades debido a un tema de imagen por la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026; sobre todo, por el manejo del concepto de “narcoterrorismo” en medios extranjeros, “pero estos ataques dirigidos específicamente a operadores son de golpes de precisión, tiros de precisión, golpes quirúrgicos que se han estando dando mutuamente los Chapitos y la Mayiza”.

Y es que el especialista detalló en entrevista con Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio que, según lo que se ve en el video ya viralizado en redes, se trata de un dispositivo explosivo que, contrario a lo más común, no se conectó al sistema de encendido para que la combustión se diera al arranque; sino que pareciera estar en la línea de asientos traseros de la unidad, “parece que fue accionado a distancia”.

“De algún otro vehículo que traía algún detonador remoto que se acerca y, mediante una onda de radio, lo hace explotar. Se trata de un artefacto pequeño que, únicamente, lo que hizo fue generar una combustión al interior del vehículo. Con las ventanas cerradas normalmente se potencia la onda expansiva pero el vehículo rápidamente combustiona”.

Este tipo de explosivo, de acuerdo con David Saucedo, demostraría cómo los grupos del narcotráfico han mejorado sus armas hasta usar aquellas de grado militar con el fin no solo de atacar a las asociaciones antagónicas sino también para enfrentar a las fuerzas de seguridad estatales y federales.

“Los primeros artefactos explosivos que utilizaron tenían un bajo poder de fuego, baja potencia. Poco a poco han estado mejorando su capacidad, incluso llegando a utilizar este tipo de dispositivos de acción remota. En México sí hay especialistas en el manejo de explosivos, sobre todo en la industria minera y de la construcción, técnicos dinamiteros, técnicos en explosivos que han sido cooptados por el crimen organizado para que empiecen a fabricar este tipo de artefactos”.

No solo se trata de expertos mexicanos, ya que también se ha tenido asesoría desde el exterior, “se detuvo en San Miguel de Allende a integrantes del grupo terrorista vaso ETA. Esto fue una colaboración con el español, en la que se detectó que este grupo criminal había estado en alguna especie de sinergia con las mafias locales, capacitando a integrantes del crimen organizado en México para el manejo de explosivos”.

Finalmente, el especialista destacó que se trata de una “señal preocupante” por la cercanía de los hechos con la Ciudad de México y la próxima cumbre mundialista.