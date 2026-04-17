El lobo mexicano reclama su trono: liberan a hembra en Chihuahua

Tras una pausa de tres años y con el fin de dar continuidad a las reintroducciones de Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi), en el medio silvestre, iniciadas en 2011, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), liberó una hembra de alrededor de cinco años de edad en la sierra al noroeste de Chihuahua.

El ejemplar, procedente de Estados Unidos, forma parte del esfuerzo binacional de conservación del Lobo Mexicano entre México y EU, así como del Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE), que trabaja para contrarrestar el riesgo de extinción de la especie.

La liberación, ocurrida hace aproximadamente mes y medio, tiene como objetivo contribuir a la conservación del Lobo Mexicano en el medio natural y restaurar el equilibrio ecológico, ya que este emblemático animal regula poblaciones de otras especies y favorece la salud de los ecosistemas como bosques templados, desierto y pastizales en el norte del país.

Además, estas reintroducciones generan beneficios para las comunidades locales, al fortalecer sus territorios, conservar los recursos naturales y promover su bienestar a través de la restauración ecológica.

La Conanp destacó que la hembra liberada será monitoreada mediante un collar satelital que permitirá generar información sobre su comportamiento, salud y desplazamiento.

Indicó que los datos que se obtengan serán fundamentales para fortalecer futuras acciones de conservación.

Asimismo, se espera que este Lobo Mexicano se establezca en un territorio fijo y eventualmente, construya un grupo familiar o manada.

El ejemplar fue liberado tras una pausa de tres años en las reintroducciones. Especial

Agregó que detrás de este logro hay trabajo técnico, científico y operativo que incluye:

Evaluación del ejemplar y su capacidad de adaptación Planeación estratégica del sitio de liberación Coordinación interinstitucional nacional e internacional Implementación de tecnología de monitoreo satelital

En 1976 el Lobo Mexicano fue declarado extinto del medio silvestre en la Norma Oficial 059, debido a la cacería y la campaña de erradicación que inició en los años 40, pero gracias a la colaboración internacional para su protección reproducción y conservación, en 2019 subió de categoría de "En Peligro de Extinción".

Actualmente, se estima que la población de Lobo Mexicano en libertad es de entre 35 y 40 ejemplares, mientras que bajo cuidado profesional hay alrededor de 600 individuos en México y Estados Unidos.