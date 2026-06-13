Senadora Lorenia Valles destaca que impulsó 29 Reformas y cumplió sus 20 compromisos con Sonora

La senadora por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas en el que destacó que participó en la construcción del segundo piso de la llamada cuarta transformación, impulsando 29 reformas a la Constitución a favor de los mexicanos y cumpliendo, en dos años de labor legislativa, los 20 compromisos que asumió con los sonorenses.

La legisladora Lorenia Valles es la aspirante a la gobernatura de Sonora, que más suena por el Movimiento de Regeneración Nacional, ha adelantado que el próximo 22 de junio presentará su solicitud de licencia para contender por la titularidad del Comité de la Defensa de la 4T Estatal, cargo que representa ser la abanderada en las elecciones locales de 2027.

Durante estos dos años en el Senado de la República he sido parte de la construcción del segundo piso de la 4T, bajo la brújula del humanismo mexicano. Participé en la aprobación de 29 reformas a la Constitución, las 100 reformas a diversos ordenamientos y las 21 nuevas leyes que hemos emitido, reformas que dan vida a un nuevo constitucionalismo y un marco legal que procura el bienestar, la justicia social y la soberanía de nuestra nación”, aseguró Lorenia Valles.

La Senadora recordó que como representante del principal estado minero de México y presidenta en la Comisión de Minería de la LXVI Legislatura, promovió la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de salud y seguridad en los yacimientos.

Después de 30 años el Estado Mexicano formalizó su adhesión a este tratado que protege a las y los trabajadores del sector minero”, afirmó la Senadora.

Lorenia Valles destacó en su Segundo Informe que impulsó 29 reformas constitucionales y cumplió los 20 compromisos asumidos con los sonorenses. Daniel Sánchez Dórame

Lorenia Valles dijo que la minería genera más de 450 mil empleos en México y más de 150 mil empleos en Sonora.

Cabe recordar que uno de cada cinco empleos en minería, son ocupados por mujeres, por eso estoy impulsando una reforma a la Ley en materia de igualdad de género con el propósito de promover la participación de las mujeres en las industrias prioritarias, incluida la minería”

Lorenia Valles afirmó que en dos años de trabajo legislativo ha logrado cumplir con más 20 compromisos que tenía con la ciudadanía que la favoreció con el voto.

Para mí era muy importante llegar a este día y rendirle cuentas al pueblo de Sonora, cuando estuvimos pidiendo su confianza fueron 20 compromisos que llevamos a cada uno de ustedes y hoy les puedo decir, ¡misión cumplida!”, afirmó la Senadora.

Lorenia Valles destacó en su Segundo Informe que impulsó 29 reformas constitucionales y cumplió los 20 compromisos asumidos con los sonorenses. Daniel Sánchez Dórame

Que nuestro sueño sea continuar con la construcción del segundo piso de la cuarta transformación en Sonora, un Sonora que continúe protegiendo a las niñas y niños, a las personas con discapacidad, adultos mayores, un Sonora que continúe priorizando las oportunidades para los jóvenes, respetando la autonomía de los Pueblos Originarios, un Sonora que continúe impulsando el desarrollo económico junto a la gente trabajadora”, concluyó.

Será el próximo lunes 22 de junio cuando Lorenia Valles Sanpedro, solicitará licencia al Senado de la República para contender por la candidatura al Gobierno del Estado de Sonora por el trienio 2027- 2030, debido a que en las próximas elecciones, los comicios buscarán homologar los sexenios con las elecciones presidenciales.