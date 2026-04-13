Lobo mexicano ya aúlla en Durango

Tras 50 años de ausencia, el lobo mexicano (Canis lupus baileyi), volvió a aullar en Durango, luego de que una familia conformada por cuatro ejemplares, fue liberada en el medio silvestre, en las inmediaciones de la comunidad forestal El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, en el municipio de Santa Catarina de Tepehuanes.

El pasado viernes 10 de abril, la manada conformada por el padre identificado como Jhon, la madre, Miranda, y sus dos crías de ocho meses, Elías y Chuy, nombrados así en honor a investigadores y estudiantes que participaron en el proyecto, regresaron a su territorio ancestral en la Sierra Madre Occidental, como lo adelantó Excélsior.

El proceso de reintroducción en un nuevo sitio, ubicado al sur de Durango, se logró gracias al trabajo incansable de un equipo de reconocidos expertos encabezados por el doctor Jorge Servín, investigador de la UAM-Xochimilco, y la aprobación unánime de la Asamblea Comunitaria, que avaló la iniciativa del Programa Binacional de Conservación México-Estados Unidos.

La introducción de lobo mexicano a la vida silvestre forma parte de un programa binacional entre México y Estados Unidos. Excélsior

La familia que llegó procedente de EU, el pasado 25 de marzo, permaneció en un recinto de prereintroducción, bajo observación y cuidado de especialistas para facilitar su adaptación al entorno.

Esta manada se suma a los ejemplares previamente trasladados al sitio de reintroducción en Durango el 13 de marzo, los cuales también permanecen bajo monitoreo especializado”, informó la Semarnat.

Durango es el segundo estado donde se reintroduce el lobo mexicano en vida silvestre, después de Chihuahua, en un proceso histórico para restablecer sus poblaciones y fortalecer la conservación de la vida silvestre en México.

La manada está conformada por el padre identificado como Jhon, la madre, Miranda, y sus dos crías de ocho meses, Elías y Chuy. Sermarnat

Su reintroducción a los bosques templados de la Sierra Madre Occidental contribuirá a regular las poblaciones de herbívoros, favoreciendo el equilibrio de los ecosistemas.

Su presencia refuerza procesos ecológicos clave y contribuye a la restauración funcional del hábitat, consolidando a la región como un sitio estratégico para la recuperación de esta especie emblemática.

Nosotros estamos tratando de restaurar procesos ecológicos, el lobo mexicano, como depredador de punta o tope es, además de depredador, una especie sombrilla que protege y que estimula la permanencia de muchas otras especies.

Su importancia tiene varios niveles, importancia ecológica, importancia ecosistémica, importancia social y también para las políticas públicas de México”, declaró el doctor Jorge Servín.

Al respecto, Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación Nacional de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm), destacó la importancia de las instituciones zoológicas en el rescate, reproducción y conservación del lobo mexicano, ya que recordó que estos sitios recibieron los últimos ejemplares que quedaban en vida libre y que sobrevivieron a la cacería indiscriminada que inició desde los años 40.

Señaló que gracias a estas acciones a favor del lobo mexicano, comenzaron los trabajos de reintroducción de la especie en 2011 y se logró que cambiara su estatus en la Norma Oficial Mexicana 059 de “extinto en el medio silvestre” en 1976 a “en peligro de extinción”, en 2019.

amc