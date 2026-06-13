Cae tráiler desde puente en Salinas Victoria, Nuevo León

Un aparatoso accidente se registró en el acceso al Interpuerto cuando un trailero con todo y su unidad cayó desde un puente en Salinas Victoria, Nuevo León.

Los hechos se registraron este sábado sobre Bulevar Interpuerto y la Carretera a Colombia en el mencionado ayuntamiento cuando la pesada unidad se desplomó desde unos 12 metros de altura.

Un tráiler cayó desde el puente Interpuerto en Salinas Victoria, Nuevo León; pese al aparatoso accidente, el conductor resultó ileso. Especial

Protección Civil del estado atendió el reporte vial tipo volcadura y a su arribo confirmó una salida de camino del puente Interpuerto donde volcó el camión y dos cajas secas.

En su caída, la unidad derribó postes y cables de 13 mil voltios por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargó de realizar el corte de energía eléctrica.

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor de la unidad no resultó con lesiones.