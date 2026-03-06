¡Auuu! Llega pareja reproductiva de Lobo Mexicano al Zoológico San Juan de Aragón

En un paso más a favor de la conservación del Lobo Mexicano (Canis lupus baileyi), el Zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, recibió una nueva pareja reproductiva en un albergue recientemente rehabilitado y adaptado para las necesidades del Programa de Conservación Binacional México - Estados Unidos.

La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la CDMX, destacó que con este nuevo recinto se aseguran poblaciones sanas y viables de Lobo Mexicano a largo plazo.

Pareja reproductiva de Lobo Mexicano. Especial

Subrayó que los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, participan de manera ininterrumpida desde 1978 en estas acciones, que han permitido el nacimiento de 200 crías, consolidando a los Centros de Conservación de la Ciudad de México como un pilar fundamental para la recuperación de la especie.

Como resultado de estos esfuerzos, en 2019 el Lobo Mexicano fue reclasificado, al pasar de la categoría de “Probablemente Extinto en Vida Silvestre” a “En Peligro de Extinción”, lo que representa un avance significativo en la restauración de esta especie de emblemática en México.

Pareja reproductiva de Lobo Mexicano. Especial

Derivado de los acuerdos establecidos durante la XXXI Reunión Binacional México–Estados Unidos del Programa para la Recuperación del Lobo Mexicano, Saving Animals From Extinction (MWSAFE) 2025, celebrada del 30 de julio al 2 de agosto de 2025, se emitieron recomendaciones para los movimientos nacionales e internacionales de ejemplares durante la temporada reproductiva 2025–2026.

En este marco, se solicitó la colaboración para recibir una de las tres parejas activamente reproductivas de este año, que vive ahora en un nuevo recinto fuera de la vista de los visitantes en el Zoológico de San Juan de Aragón.

Pareja reproductiva de Lobo Mexicano. Especial

Buscan formar pareja reproductiva y lograr camada

El macho proviene del Santuario Extinción Cero y la hembra del Centro de Conservación de la Vida Silvestre Los Coyotes, con lo que se busca formar una nueva pareja reproductiva y lograr una nueva camada.

La rehabilitación de este espacio fue posible gracias a la Fundación Coppel, a través del Fideicomiso ProZoo, quién aportó los recursos para su adaptación.

Pareja reproductiva de Lobo Mexicano. Especial

El recinto cuenta con dos casetas de noche, una madriguera, bebederos y un entorno natural, lo que favorece el adecuado acoplamiento de la pareja”, indicó.

La Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la CDMX, agregó que la incorporación de estos ejemplares en el Zoológico de San Juan de Aragón, representa un avance relevante en la recuperación del Lobo Mexicano, ya que este sitio cuenta con dos espacios fuera de la vista de los visitantes y uno visible al público.

*mvg*