San Lázaro conmemora 475 años de la UNAM entre Goyas y letras de oro

En sesión solemne, la Cámara de Diputados conmemoró los 475 años de la creación de la Universidad Nacional llevando la efeméride con letras de oro al Muro de Honor del recinto legislativo.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas, exaltó la importancia de este reconocimiento plural y, a unas semanas de que ahí se apruebe la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, consideró necesario reponer la caída que la inversión ha experimentado en materia de investigación.

“Entre 2014 y 2024, el gasto nacional en investigación y desarrollo pasó del 0.42 % al 0.25 % del PIB. Recuperar el peso de esta inversión es necesario para reducir dependencias tecnológicas e incrementar la capacidad del país para responder a sus necesidades presentes y futuras”, señaló el líder académico.

Acompañado de sus antecesores Francisco Barnés de Castro y Juan Ramón de la Fuente, y de la directora de la Facultad de Derecho, Sonia Venegas, el rector consideró que reconocer las aportaciones de las tareas universitarias implica garantizar su continuidad y comprender que la realización de aquellas responde a tiempos diferentes de los ciclos presupuestales.

Después de que representantes de las seis bancadas exaltaron las aportaciones de la máxima casa de estudios, Lomelí Venegas hizo uso de la tribuna con un mensaje en el que manifestó la disposición institucional de dialogar con todas las fuerzas políticas y reivindicó el valor de la educación universitaria frente a la polarización y los desafíos de la inteligencia artificial, cambios en la estructura del mercado laboral, conflictos armados y deterioro de la libertad de expresión.

“En tiempos de polarización y desinformación, resulta esencial distinguir el argumento de la descalificación y mantener abierto el diálogo. La formación universitaria puede coadyuvar a que la discusión pública se apoye en información contrastada y en el respeto a diferencias legítimas”, planteó.

“Esta tarea adquiere nuevas dimensiones mientras nos adentramos al segundo cuarto del siglo XXI. Los desafíos éticos asociados con la inteligencia artificial y la digitalización, las transformaciones estructurales del mercado laboral, la crisis ecosocial de alcance planetario, las desigualdades persistentes, los conflictos armados de consecuencias devastadoras, la violencia de género, las emergencias humanitarias cada vez más graves y el deterioro paulatino de la libertad de expresión plantean problemas que desbordan las fronteras nacionales y disciplinarias”, enumeró.

También señaló el rector Lomelí que el acceso al derecho a la educación no se agota con el acceso a una institución o a una beca, enfatizando la importancia de atender las desigualdades sociales que persisten aun cuando los jóvenes logran llegar a las instituciones públicas de enseñanza superior.

Foto: X @Mx_Diputados

“Reconocerlas exige atender las condiciones académicas, materiales y emocionales del alumnado, ofrecer apoyos adecuados y aprovechar la diversidad de experiencias como fuente permanente de aprendizaje”, propuso.

“La Universidad Nacional mantiene su disposición a sumar esfuerzos con todas las fuerzas políticas aquí representadas, con pleno respeto a la pluralidad y a la independencia académica”, expuso el rector.

“Agradecemos que esta representación nacional haya hecho suya esta efeméride. Que esta sesión solemne y la inscripción en letras de oro expresen también un compromiso con la autonomía, la investigación y la cooperación entre instituciones. Que afiancen a la UNAM como un espacio donde sea posible estudiar con libertad, cuestionar con honestidad y conseguir futuros más justos, pacíficos, sostenibles y menos desiguales”, afirmó el líder académico.

PORTAN CHAMARRA Y LANZAN GOYAS

Algunos de los diputados subieron a la tribuna con las tradicionales chamarras Puma y lanzaron goyas.

“¿Cómo lograr vincular el desarrollo nacional con el conocimiento? Son retos formidables. ¿Cómo lograr seguridad en las aulas y seguridad en la convivencia de los universitarios y de las universitarias? No es solo la UNAM. Nos corresponde a todos contribuir a la resolución y al enfrentamiento de estos grandes desafíos, retos formidables que tenemos enfrente”, reconoció el jefe de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, promovente de llevar la efeméride al Muro de Honor.

“Nuestra máxima casa de estudios ha definido a nuestro país con sus aportes al conocimiento, su formación para las nuevas generaciones, su crítica libre y plural y se ha convertido también en un bien colectivo de nuestro país”, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cue (PVEM).

Por el PAN, el diputado Alfonso Rubalcaba dijo: “Debemos de cuidar siempre a nuestra universidad, cuidar su autonomía, cuidar su pluralidad, cuidar su libertad de pensamiento, cuidar ese espacio donde pueden encontrarse ideas distintas y donde ninguna generación debe tener miedo de preguntar, debatir o imaginar”.

Por el PVEM, Claudia Sánchez Juárez pidió: “Que no se nos olvide ese año nefasto del 68 en el que el régimen mató a sus jóvenes, una herida que sigue abierta hasta nuestros días y que nos recuerda que la juventud mexicana no debe ser silenciada, aunque cuestione, aunque se manifieste, aunque sea factor decisivo de cambio”.

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El diputado petista Pedro Vázquez consideró que esta ceremonia era también un reconocimiento a las luchas progresistas que desde la Universidad han contribuido a la extensión de los valores democráticos y a la creación de un futuro mejor.

El diputado Israel Betanzos, del PRI, sostuvo que defender a la Universidad significa exigir el presupuesto suficiente para la responsabilidad que México tiene con el pasado y presente de la institución y con el futuro colectivo.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Patricia Mercado expresó que, en estos tiempos de creciente polarización del debate público, la UNAM nos recuerda que la toma de decisiones basada en la evidencia es un rasgo insustituible de toda democracia moderna y puso como ejemplo el conocimiento aportado por sus investigadores para argumentar en favor de la eutanasia.