Brote de histoplasmosis en Veracruz deja 21 infectados y 5 graves en CDMX

Un brote de histoplasmosis mantiene en emergencia sanitaria a la congregación de Tlacolula, en el municipio de Chicontepec, donde 21 habitantes resultaron infectados tras participar en la limpieza de la cisterna que abastece de agua a la comunidad. Cinco de ellos se encuentran en estado crítico y fueron trasladados a hospitales de la Ciudad de México ante la falta de atención especializada en la región.

La infección se originó el 12 de septiembre, cuando autoridades comunitarias convocaron a 60 pobladores —15 por cada barrio— para realizar faenas de limpieza en el cárcamo local. De acuerdo con familiares de los afectados, el depósito contenía excremento de murciélago, lo que habría provocado la exposición directa al hongo Histoplasma capsulatum, asociado a lesiones pulmonares severas.

Edgar Osorio Martínez, hermano de uno de los pacientes trasladados a la capital del país, confirmó que la situación se ha agravado en los últimos días: “Hay mucha gente ya en situación muy grave. Tres están intubados en la Ciudad de México; otros dos acaban de llegar y el resto está disperso en distintos hospitales”, señaló.

Aunque la presidenta municipal, Aristea Fernández de la Cruz, habilitó una unidad para trasladar a quienes comienzan a presentar síntomas, los familiares denuncian que los 21 pacientes internados en el Hospital Regional de Chicontepec no reciben atención adecuada, debido a la falta de especialistas y capacidad instalada.

Los habitantes solicitaron la intervención urgente de la gobernadora Rocío Nahle García, así como el envío de ambulancias, personal médico especializado y brigadas de salud pública para evaluar el sitio donde ocurrió la exposición. Piden además que se acordone la zona, se tomen muestras del agua y se determine si existe riesgo de contaminación para toda la población, que consume diariamente el líquido proveniente de la misma cisterna donde anidan murciélagos.

El brote, advierten, podría escalar si no se atiende de manera inmediata y con recursos federales, debido a la naturaleza del hongo y a la falta de infraestructura hospitalaria en la Huasteca Alta Veracruzana.