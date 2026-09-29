Morena hace públicos resultados de encuestas para coordinaciones estatales

Morena presentó públicamente los resultados de las encuestas utilizadas para definir las Coordinaciones Estatales por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en un ejercicio que tuvo como propósito transparentar ante la militancia, los medios de comunicación y la ciudadanía la metodología empleada durante el proceso.

Durante la conferencia realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, explicó que las mediciones se realizaron en 16 de las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, mientras que en San Luis Potosí la definición se alcanzó mediante consenso.

“En este ejercicio de transparencia que comprometimos, hacer públicos los resultados de las encuestas de los 16 estados que se encuestaron. Recordarán que en el caso de San Luis Potosí generamos un consenso que fue presentado de esa manera”, señaló Montiel Reyes.

La dirigente nacional agradeció la participación de las empresas especializadas que acompañaron el proceso y destacó que su experiencia permitió incorporar elementos técnicos a las decisiones del partido.

“Diría yo que es la ciencia y la técnica al servicio de la política y les agradecemos que hayan querido participar con nosotros en este proceso”, expresó.

En los ejercicios participaron Buendía y Márquez, Covarrubias y Asociados, Defoe, De las Heras Demotecnia, Enkoll, Mendoza Blanco y Asociados y Votia, cuyos trabajos permitieron contrastar las mediciones efectuadas por la Comisión Nacional de Encuestas de Morena.

Montiel Reyes explicó que, desde la preparación del proceso, se solicitó a las casas encuestadoras mantener condiciones de neutralidad respecto de gobiernos, aspirantes y estructuras vinculadas con el movimiento mientras se desarrollaban las mediciones.

“Quiero reconocerlo porque eso implica mantenerse en la neutralidad que se requiere y nos ayuda, sabiendo que quizás comercialmente los afectemos un poco, pero que se han comprometido a que con su prestigio, con su conocimiento técnico, nos ayuden a tener estudios muy serios”, afirmó.

La presidenta nacional de Morena precisó, además, que, conforme a los estatutos partidistas, la medición de la Comisión Nacional de Encuestas es la que rige el procedimiento, mientras que los ejercicios espejo permiten contrastar los resultados.

Al respecto, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, destacó que los ejercicios independientes coincidieron con el resultado obtenido por Morena y señaló que esa correspondencia aportó certeza al proceso.

Representantes de las casas encuestadoras expusieron durante la conferencia distintos aspectos de la metodología utilizada y explicaron los mecanismos empleados para realizar los levantamientos y verificar los resultados.

Montiel Reyes destacó que la publicación de las encuestas responde al compromiso asumido con la militancia de dar a conocer detalladamente las mediciones una vez concluido el proceso de definición de las coordinaciones.

“Con toda convicción afirmamos que todo este proceso ha sido transparente con los aspirantes; lo estamos transparentando con los medios de comunicación en atención al llamado de la militancia a conocer detalladamente los resultados”, sostuvo.

La dirigente nacional señaló que el ejercicio también permitió constatar la presencia de diversos perfiles con niveles competitivos dentro del movimiento, aun cuando cada proceso debía concluir con la definición de una persona responsable de la coordinación.

“Estamos satisfechas porque tenemos cuadros muy competitivos. Si bien alguien fue el que ganó, porque así tiene que ser, pero tenemos cuadros muy avanzados que podrán representar nuestra coordinación, las tareas en otros niveles”, afirmó.

La dirigencia de Morena destacó que la presentación pública de los resultados forma parte del compromiso de informar sobre los procedimientos internos y explicar los elementos técnicos utilizados para la definición de las Coordinaciones Estatales por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.