Encabeza Gobernador Durazo acciones de atención a la población por tormenta “Polo” con 144 albergues

Como parte de las acciones preventivas y de seguimiento por el paso por Sonora del ciclón tropical “Polo”, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó los trabajos del Comité de Operaciones de Emergencias, que se mantiene en sesión permanente para garantizar el resguardo de la población, con 144 albergues disponibles en el estado.

Tras su paso por Baja California Sur, el fenómeno meteorológico se enfiló con rumbo a Sonora, acercándose como huracán de categoría uno y vientos sostenidos superiores a los 120 kilómetros por hora, perdiendo fuerza en el transcurso del día.

El cono de mayor presencia de “Polo” se concentró principalmente en Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Álamos, Huatabampo, Ciudad Obregón, Quiriego, Rosario, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Sahuaripa, Mazatán, y San Pedro de la Cueva.

“La recomendación es permanecer en casa, evitar traslados innecesarios y mantenerse atentos a la información oficial de Coordinación Estatal de Protección Civil. Estamos dando seguimiento permanente a su evolución y mantenemos desplegados a nuestros equipos para atender cualquier eventualidad. Lo más importante es cuidarnos y cuidar a nuestras familias”, indicó.

En la región de Guaymas, la caída de agua registrada hasta el mediodía de este martes 29, fue de entre 90 y 100 milímetros, en tanto que en la franja que comprende Guásimas y Pótam alcanzó hasta 200 milímetros de captación, por lo que se mantiene la estrecha vigilancia para evitar cualquier tipo de riesgo para la población.

El mandatario estatal mencionó que al momento no se han registrado personas lesionadas, por lo que permanece el llamado a la población a mantenerse en resguardo, y de ser necesario acudir a uno de los 144 albergues que el Gobierno de Sonora en conjunto con dependencias de los tres órdenes de gobierno puso a disposición de la ciudadanía.

Añadió que “Polo” sigue bajando su intensidad, sin embargo, seguirán acciones de vigilancia a través del Comité de Operaciones de Emergencias para garantizar la seguridad de la población y atender a quien así lo requiera.