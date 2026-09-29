Protección Civil emite aviso de lluvias intensas en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió este martes un aviso especial por un temporal de lluvias que se espera inicie este miércoles y dure hasta por lo menos el lunes.

Las lluvias hasta muy fuertes podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas también irán a la baja en estos días hasta alcanzar unos 20 grados Celsius.

La SGIRPC pidió a la ciudadanía estar alertas y tomar previsiones como retirar basura de coladeras, evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras y usar impermeable o paraguas.