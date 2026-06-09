Lluvias en Veracruz afectan cerca de 48 municipios; autoridades mantienen alerta

Las lluvias registradas en los últimos días en el estado de Veracruz han dejado afectaciones en alrededor de 48 municipios, principalmente por inundaciones, deslaves y daños a viviendas, de acuerdo con reportes de Protección Civil de los municipios afectados.

Las precipitaciones están asociadas a diversos sistemas meteorológicos, entre ellos la depresión tropical Boris y una vaguada en el Golfo de México, lo que ha provocado un temporal lluvioso generalizado en gran parte del territorio veracruzano.

Entre los impactos más relevantes reportados hasta el momento están inundaciones urbanas y encharcamientos, particularmente en zonas bajas y ciudades del sur del estado, como Coatzacoalcos, donde se registraron lluvias intensas en periodos cortos.

Entre los impactos más relevantes reportados hasta el momento están inundaciones urbanas y encharcamientos, particularmente en zonas bajas y ciudades del sur del estado. Cortesía

Deslaves y derrumbes en regiones montañosas, especialmente en la Sierra de Zongolica y zona centro, que han provocado bloqueos carreteros y riesgo para comunidades. Daños en viviendas, incluyendo ingreso de agua en casas y afectaciones materiales en municipios como Nogales.

Interrupciones en vías de comunicación, con carreteras parcialmente bloqueadas y suspensión de transporte hacia comunidades serranas en la sierra de Zongolica y en la Huasteca veracruzana.

Autoridades estatales mantienen bajo monitoreo diversos ríos, entre ellos Actopan, Pescados y La Antigua, debido al incremento en sus niveles por las lluvias recientes.

Autoridades estatales mantienen bajo monitoreo diversos ríos, entre ellos Actopan, Pescados y La Antigua. Cortesía

Aunque hasta ahora no se reportan desbordamientos generalizados, Protección Civil advirtió que persiste el riesgo de crecidas rápidas, inundaciones fluviales y afectaciones en zonas cercanas a cauces.

La Secretaría de Protección Civil mantiene activo un Aviso Especial por temporal lluvioso, con pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas y rachas de viento en distintas regiones de Veracruz durante la semana.

El escenario actual coloca a las autoridades veracruzanas en fase de vigilancia permanente por las afectaciones distribuidas en diversas regiones —norte, centro y sur— y con condiciones meteorológicas que podrían continuar generando daños en los próximos días.