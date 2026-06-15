Una persona fallecida tras intensas lluvias en Piedras Negras, Coahuila

Las intensas lluvias que se han registrado desde la madrugada de este lunes dejaron una persona fallecida y cuantiosos daños en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.

El alcalde Jacobo Rodríguez informó que la víctima es una persona que caminaba con un andador y cruzó una calle con acumulación de agua; la corriente la arrastró en la colonia Vista Hermosa.

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Detalló que se tiene un acumulado aproximado de 11 pulgadas de precipitación, lo que obligó al despliegue de un operativo integral de atención, auxilio y evaluación de daños.

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Durante un recorrido por colonias como Las Haciendas, Malvinas, Rubén Moreira, Las Argentinas y Vista Hermosa, el edil dialogó con los habitantes para conocer las necesidades y coordinar respuestas inmediatas por las afectaciones.

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Ante la emergencia, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III y el Plan TNH del gobierno municipal, fortaleciendo las labores de auxilio a la población.

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Destacó la instalación de cocinas comunitarias en los sectores más afectados para brindar alimentos a las familias damnificadas.

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La Dirección de Protección Civil y Bomberos, junto con Seguridad Pública Municipal, atendió emergencias derivadas de las inundaciones, entre ellas el rescate de 26 vehículos varados y el resguardo de 18 personas en el albergue temporal de la Estación Central de Bomberos.

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Además, se realizaron labores de limpieza y desazolve en diversas colonias; se atendió la caída de árboles y se brindó apoyo a personas y automovilistas afectados por el agua acumulada en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Jacobo Rodríguez informó que el monitoreo, la evaluación de daños y la atención a la población continuarán de manera permanente ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.