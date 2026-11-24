Lluvias registradas este martes provocaron inundaciones en distintas zonas de Tulancingo, Hidalgo, donde los escurrimientos afectaron calles y vialidades de las colonias San José, Metilatla, Jardines del Sur y Magisterio, así como sectores de las avenidas Juárez y 21 de Marzo.

Las precipitaciones ocasionaron complicaciones para la circulación vehicular y peatonal, además de que algunos automovilistas quedaron varados en los puntos donde el nivel del agua dificultó el tránsito.

Daños provocados por las lluvias en calles de Tulancingo Foto: Especial

Tras los reportes, personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tulancingo (CAAMT) y otras áreas del gobierno local realizó recorridos para identificar las zonas con mayores acumulaciones y efectuar trabajos de atención.

Elementos de Seguridad Pública municipal también participaron en las labores de apoyo a conductores y peatones afectados por los encharcamientos.

Elementos de seguridad apoyan a la ciudadanía afectada por las lluvias en Tulancingo Foto: Especial

Aunque las precipitaciones cesaron, las autoridades mantienen vigilancia en los sectores afectados debido a las condiciones meteorológicas asociadas al frente frío, que podrían generar nuevas lluvias.

Entre las recomendaciones emitidas a la población está evitar arrojar residuos en calles y sistemas de drenaje, debido a que las obstrucciones en coladeras y alcantarillas dificultan el desalojo del agua pluvial.