Lluvias generan inundaciones y afectaciones en Ixmiquilpan, Hidalgo

En el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones y complicaciones viales en distintos sectores principalmente por el incremento de los escurrimientos provenientes de las zonas de El Nith, Capula y San Nicolás.

Entre los puntos afectados se encuentran el barrio de San Antonio y algunas calles de la zona centro, donde el volumen de agua superó la capacidad del sistema de drenaje. También se reportaron viviendas con ingreso de agua, ante la intensidad de las precipitaciones.

La acumulación de basura, lodo y tierra en las coladeras ha contribuido a las dificultades para desalojar el agua, por lo que se ha llamado a la población a mantener libres los puntos de desagüe y evitar arrojar residuos en la vía pública.

Reproducir Inundaciones registradas en Ixmiquilpan, Hidalgo

Personal de Protección Civil y Seguridad Pública mantiene recorridos y labores de atención en las zonas con mayores afectaciones. De manera paralela, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad atienden fallas en el suministro ocasionadas por las condiciones meteorológicas y la actividad eléctrica registrada en la región.

El presidente municipal de Ixmiquilpan, Emmanuel Hernández, señaló que las precipitaciones han sido superiores a lo habitual y pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil, debido a que se prevé que las lluvias continúen durante los próximos días.

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Torbellino azota Central de Abastos

Fuertes ráfagas de viento provocaron daños materiales en la Central de Abastos de la comunidad de La Estancia, en el municipio de Actopan, en el estado de Hidalgo.

De acuerdo con reportes preliminares, un fenómeno de viento con características de torbellino ingresó a la zona comercial y ocasionó el desplazamiento de mercancía, objetos y diversos materiales que se encontraban en el lugar.

La intensidad de las ráfagas también provocó el desprendimiento de algunas láminas de los establecimientos y estructuras de la central, por lo que comerciantes tuvieron que resguardarse mientras disminuía la fuerza del viento.

Parte de los productos quedó fuera de sus espacios habituales, mientras que algunos locales registraron afectaciones en sus techumbres y otros elementos de sus instalaciones.

Tras el incidente, se esperaba la intervención de autoridades y cuerpos de emergencia para realizar una inspección en el sitio, determinar el alcance de los daños y descartar posibles personas lesionadas.

Hasta el momento, no se cuenta con un reporte oficial sobre el monto de las pérdidas materiales derivadas del fenómeno meteorológico.

En Veracruz lluvias dejan dos muertos

Por Lourdes López

Las lluvias de la noche del lunes 28 de septiembre dejaron un saldo preliminar de 138 viviendas afectadas, 552 personas afectadas y daños en 12 municipios de Veracruz, de acuerdo con el reporte parcial emitido por la Secretaría de Protección Civil este martes 29.

El fenómeno provocó inundaciones, anegamientos, deslizamientos, derrumbes, caída de árboles, daños en construcciones y afectaciones viales, además de dos personas muertas en la capital del estado.

Xalapa registró 65 viviendas afectadas, con tirantes de agua que oscilaron entre 20 centímetros y 1.60 metros en colonias del norte y noreste de la capital, como La Lagunilla, Emiliano Zapata y Lomas del Seminario. En la colonia Independencia, un derrumbe impactó dos viviendas y provocó la muerte de Carlos N., de 41 años.

La segunda víctima, Yoselin N., de 20 años, falleció por ahogamiento en el estacionamiento de la tienda Híper San Bruno.

Lo que se sabe hasta el momento es que la tienda estaba en un desnivel, sobre el río Carneros, que se desahoga en la Represa de San Bruno, que se ubica metros adelante. Presuntamente, los trabajadores salieron a tiempo, pero al quedar sin luz, la joven ya no pudo salir y se ahogó.

La dependencia contabilizó 43 colonias afectadas, además de tres árboles caídos, tres construcciones dañadas, una barda colapsada, un socavón y 11 deslizamientos.