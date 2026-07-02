Lluvias dejan inundaciones y más de 100 autos afectados en Guadalajara

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves dejaron inundaciones, encharcamientos, autos varados y árboles caídos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

En Tlaquepaque se registraron severas inundaciones en la zona de Periférico, entre Toluquilla y la avenida 8 de Julio, donde el nivel del agua alcanzó hasta 1.30 metros en la vía pública, dejando afectados a más de 100 vehículos.

"Tuvimos el reporte de esta lluvia, que fue bastante fuerte aquí en la zona de Toluquilla. En los carriles centrales y laterales tuvimos una inundación de aproximadamente un metro a un metro y medio", dijo Luis Enrique Mederos Flores, director de Protección Civil de Tlaquepaque.

Pronóstico para este viernes

La onda tropical número 14 se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical número 15 recorrerá el sureste mexicano; ambos sistemas interaccionarán con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, así como canales de baja presión, manteniendo las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país, incluido el Valle de México.

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Jalisco, de acuerdo al pronóstico de la Conagua.