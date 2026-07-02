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Lluvias dejan inundaciones y más de 100 autos afectados en Guadalajara

Las fuertes lluvias registradas este jueves dejaron inundaciones, encharcamientos, autos varados y árboles caídos en Guadalajara, Jalisco 

Por: Karla Méndez

lluvias
Lluvias en GuadalajaraFoto: Especial

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves dejaron inundaciones, encharcamientos, autos varados y árboles caídos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

En Tlaquepaque se registraron severas inundaciones en la zona de Periférico, entre Toluquilla y la avenida 8 de Julio, donde el nivel del agua alcanzó hasta 1.30 metros en la vía pública, dejando afectados a más de 100 vehículos.

"Tuvimos el reporte de esta lluvia, que fue bastante fuerte aquí en la zona de Toluquilla. En los carriles centrales y laterales tuvimos una inundación de aproximadamente un metro a un metro y medio", dijo Luis Enrique Mederos Flores, director de Protección Civil de Tlaquepaque.

Pronóstico para este viernes

La onda tropical número 14 se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical número 15 recorrerá el sureste mexicano; ambos sistemas interaccionarán con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, así como canales de baja presión, manteniendo las condiciones para chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país, incluido el Valle de México.

Se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en Jalisco, de acuerdo al pronóstico de la Conagua.

Las fuertes lluvias dejaron estragos en el estado, sobre todo en Pinal de Amoles, donde el crecimiento de un arroyo provocó que un vehículo fuera arrastrado por la fuerza del agua. Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias con Crystal Mendivil de lunes a viernes en punto de las 2:00 pm por Imagen Televisión. Síguenos en nuestras redes Instagram: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ https://www.instagram.com/imagentvmex/ TikTok: https://www.tiktok.com/@imagennoticias X: @ImagenNoticias_ https://twitter.com/ImagenNoticias_ @ImagenTVMex https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias
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