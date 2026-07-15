¿Lluvias o calorón? El pronóstico del clima para este jueves te va a sorprender
Sonora, Chihuahua y Durango esperan lluvias puntuales intensas, con riesgo de deslaves e inundaciones en zonas bajas. El Valle de México se queda en nivel de chubascos.
El clima en México no dará tregua este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada marcada por un fuerte contraste atmosférico: mientras que diversos estados del norte, occidente y sureste del país registrarán lluvias de fuertes a intensas, el noroeste de la República Mexicana experimentará temperaturas extremas que superarán los 45°C.
¿Dónde lloverá este jueves?
La interacción de diversos sistemas meteorológicos provocará precipitaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Se recomienda extremar precauciones ante el riesgo de encharcamientos, inundaciones o deslaves en las siguientes regiones:
Lluvias intensas (este y sureste de Sonora; oeste y suroeste de Chihuahua; noroeste de Durango): El agua podría generar incremento en los niveles de ríos y arroyos.
Lluvias muy fuertes: Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).
Lluvias fuertes: Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste).
Chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y la Península de Yucatán.
Lluvias aisladas: Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.
El mapa del calor: Termómetros al extremo
El calor extremo se concentrará con fuerza en el norte del país, especialmente en las zonas desérticas y costeras:
- Superiores a 45°C: Noreste de Baja California.
- De 40 a 45°C: Noroeste de Sonora.
- De 35 a 40°C: Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.
- De 30 a 35°C: Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Recomendaciones de Protección Civil: Para prevenir golpes de calor o deshidratación, las autoridades aconsejan evitar la exposición prolongada al Sol, usar ropa de manga larga y colores claros, beber abundante agua y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Vientos fuertes y oleaje elevado
La actividad de vientos también será relevante durante el día. Se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de vientos de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de componente norte en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca). En el resto del país, incluidos el Valle de México y el occidente, las rachas oscilarán entre los 30 y 60 km/h.
Por último, los navegantes y turistas deberán tomar precauciones debido a que se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec (costa de Oaxaca), y de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.