¿Lluvias o calorón? El pronóstico del clima para este jueves te va a sorprender

El clima en México no dará tregua este jueves. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una jornada marcada por un fuerte contraste atmosférico: mientras que diversos estados del norte, occidente y sureste del país registrarán lluvias de fuertes a intensas, el noroeste de la República Mexicana experimentará temperaturas extremas que superarán los 45°C.

¿Dónde lloverá este jueves?

La interacción de diversos sistemas meteorológicos provocará precipitaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Se recomienda extremar precauciones ante el riesgo de encharcamientos, inundaciones o deslaves en las siguientes regiones:

Lluvias intensas (este y sureste de Sonora; oeste y suroeste de Chihuahua; noroeste de Durango): El agua podría generar incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Lluvias muy fuertes: Sinaloa (norte y centro), Coahuila (norte), Veracruz (sur), Oaxaca (norte) y Chiapas (este y sur).

Lluvias fuertes: Zacatecas (oeste), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guerrero (costa y este) y Puebla (sureste).

Chubascos: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco y la Península de Yucatán.

Lluvias aisladas: Baja California, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala.

El mapa del calor: Termómetros al extremo

El calor extremo se concentrará con fuerza en el norte del país, especialmente en las zonas desérticas y costeras:

Superiores a 45°C: Noreste de Baja California.

De 40 a 45°C: Noroeste de Sonora.

De 35 a 40°C: Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (sur), Chiapas (costa), Campeche y Yucatán.

De 30 a 35°C: Durango, San Luis Potosí (este), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Recomendaciones de Protección Civil: Para prevenir golpes de calor o deshidratación, las autoridades aconsejan evitar la exposición prolongada al Sol, usar ropa de manga larga y colores claros, beber abundante agua y prestar especial atención a menores de edad, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y oleaje elevado

La actividad de vientos también será relevante durante el día. Se esperan rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de vientos de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de componente norte en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca). En el resto del país, incluidos el Valle de México y el occidente, las rachas oscilarán entre los 30 y 60 km/h.

Por último, los navegantes y turistas deberán tomar precauciones debido a que se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec (costa de Oaxaca), y de 1.0 a 2.0 metros en la costa occidental de Baja California, así como en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.