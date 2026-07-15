Casi linchan a poblano por robo en casa de Tlaxcala

Un sujeto se salvó de ser linchado, pero no de que vecinos le dieran un duro escarmiento, luego de que fuera sorprendido robando una casa en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Fue en la comunidad de San Nicola cuando un grupo de "vecinos vigilantes" se percataron que un individuo, presuntamente originario de la junta auxiliar de San Miguel Canoa, Puebla, había ingresado a un domicilio para robar.

La turba comenzó a golpearlo y lo arrastraron hasta la presidencia de la comunidad.

Además, amenazaron con hacer justicia por propia mano, ya que aseguran estar cansados de la delincuencia en este municipio.

Estos hechos alertaron a las autoridades, quienes arribaron al lugar para evitar que los vecinos hicieran justicia por propia mano.

La policía municipal de San Pablo del Monte y la policía estatal pusieron en marcha el protocolo anti linchamientos.

Después de momentos de tensión, la policía logró extraer al hombre y lo puso a disposición de las autoridades correspondientes.

Además, las autoridades hicieron un llamado para que la parte afectada presente una denuncia por estos hechos.