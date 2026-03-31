Una sorpresiva y atípica lluvia, acompañada de granizo, sorprendió esta tarde a los habitantes de Morelia, cubriendo jardines, plazas y calles con una capa de hielo que tiñó la ciudad de blanco.

El fenómeno meteorológico, poco común para la temporada, generó postales inusuales en la capital michoacana. A pesar de la sorpresa, varios ciudadanos aprovecharon para disfrutar del momento, tomarse fotografías y jugar con el granizo.

Reproducir Granizo sorprende a Morelia sin generar daños

Bien fría, demasiado fría, fue un espectáculo bonito venir a ver, pero sinos agarró sorprendidos. Y veníamos sin suéter, sentímos frío , pero estamos aguantando", comentó Verónica, quien es vecina de Morelia.

En cuanto a los posibles estragos, según reportes de Protección Civil Municipal, a pesar de la intensidad de la caída de granizo, no se reportaron afectaciones mayores.

Para que la niña juegue , ya tenía ganas de conocer la nieve, ya de perdida", comentaron vecinos de Morelia.

«pev»