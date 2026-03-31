Asesinan a funcionario del Ayuntamiento de Culiacán

Héctor Bartolo Zamudio Ríos, quien se desempeñaba como Síndico en la comunidad serrana de Tepuche, y este martes 31 de marzo era su último día en funciones, fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta rotulada con la imagen del Ayuntamiento de Culiacán, cuando circulaba en el sector norte de la ciudad.

El funcionario municipal fue atacado a balazos en la colonia Villa Universidad, y terminó impactándose contra un vehículo estacionado sobre la calle Galileo, entre Schiller y Tierra.

Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes confirmaron la presencia de un cuerpo al interior de la camioneta, propiedad del Ayuntamiento, posteriormente, agentes de la Policía Municipal confirmaron su identidad.

Zamudio Ríos fue electo como Síndico de Tepuche para el periodo 2020-2023, y se religió para el mismo cargo, al ser el único candidato registrado para gobernar de 2023 a 2026.

Durante este fin de semana se realizaron elecciones para renovar las 16 sindicaturas de Culiacán, pero el proceso no se pudo realizar en Tepuche, porque los dos candidatos registrados presentaron su renuncia unas horas antes.

Ambos señalaron motivos personales, sin embargo, luego se sabría que a uno de los candidatos le quemaron su camioneta mientras realizaba campaña.

Al no poder realizar elección, será responsabilidad del Ayuntamiento de Culiacán, designar a una persona encargada para el periodo 2026-2029, lo que haría después del periodo vacacional de Semana Santa.

Dicha sindicatura es actualmente una de las zonas de mayor disputa criminal, entre células de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, quienes han protagonizado diversos enfrentamientos en los últimos meses.