Incendio devora 700 vehículos en corralón en Acapulco

Después de siete horas de intenso trabajo, bomberos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, en coordinación con bomberos del municipio de Acapulco, lograron sofocar en su totalidad un incendio que afectó un corralón de vehículos chatarra, ubicado en la localidad de San Antonio, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, en el municipio de Acapulco.

De acuerdo a información de las autoridades de Seguridad, el siniestro se originó alrededor de las 10 de la mañana de este martes, afectando pastizales y maleza seca de la zona, así como un aproximado de 700 vehículos chatarra, los cuales se encontraban al interior del corralón denominado San Antonio.

Elementos federales y locales se sumaron a la extinción de las llamas. Secretaria de Protección Civil de Guerrero

Para combatir este incendio se sumó el apoyo de personal de la Secretaría de Marina con tres pipas de agua, Policía del Estado, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil del municipio de San Marcos, Fiscalía General del Estado y pipas de agua particulares.

Alrededor de las 16:00 horas se reabrió la circulación vehicular sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa, la cual fue cerrada debido a los riesgos que representaba para los automovilistas el intenso humo que generó el incendio.

Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones sobre las causas que originaron el incendio, que consumió80% del corralón, además de cuatro hectáreas de pastizales.