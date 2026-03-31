Firma gobierno de Sonora convenio para Plan Integral de Agua

El gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño firmó un convenio de colaboración para desarrollar el Plan Integral de Agua para Sonora, una estrategia para modernizar el campo y garantizar el derecho humano al agua.

Suscrito con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por el mandatario estatal, el plan contiene medidas equivalentes a una inversión histórica de 11 mil 537 millones de pesos, como parte de la política hídrica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En términos de infraestructura, nada será suficiente si no aprovechamos y utilizamos con una gran responsabilidad social la poca agua de la que disponemos. Porque si no es así, no habrá agua que alcance. Apliquémonos y comprometámonos todos a hacer un uso racional de este gran recurso para garantizar, no solo su consumo en nuestra etapa aquí, en esta vida, sino particularmente para las futuras generaciones”, expresó el gobernador Durazo.

A fin de incrementar en 15 el suministro del agua en Hermosillo se destinarán mil 500 millones de pesos.

Se informó que actualmente la capital sonorense sufre un desperdicio de hasta el 45 por ciento, lo que representa uno de los principales retos del sistema hídrico en la capital.

El gobernador Durazo señaló que se avanza en la tecnificación de los distritos de riego 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui, con el objetivo de producir más alimentos con menos agua.

Detalló que, para esas acciones en materia agrícola, se tiene programada una inversión sexenal de 6 mil 500 millones de pesos. Y, de manera complementaria, dijo que se consolidará la infraestructura hidroagrícola en el Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui.

El plan contiene medidas para el abasto a la población mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y Programas Federalizados en 2026.

Se informó que se desarrollan 595 acciones prioritarias en agua potable, alcantarillado y saneamiento, con una inversión conjunta estimada de casi 670 millones de pesos. Entre estas acciones destacan 402 obras de agua potable, 184 de alcantarillado, seis de saneamiento y tres de prevención de inundaciones, principalmente en Guaymas-Empalme.

Efraín Morales López, director de Conagua, hizo un llamado a las presidentas y los presidentes municipales para que inviertan en agua lo más posible. Expuso el funcionario que “cuando se piensa en agua, se tiene que apostar con decisión, con determinación, pensando en que estamos haciendo un gran esfuerzo para garantizar agua para toda la gente que está actualmente, pero, sobre todo, para nuestros hijos, nuestras nietas. Eso es una de las mejores herencias que les podemos dejar”.

Se expuso que, con estudios técnicos, se determinó que la alternativa óptima para el abastecimiento en la capital sonorense es la adecuación de la presa El Molinito, con una inversión de mil 525 millones de pesos; la obra incluye la cortina y el vertedor, la construcción de una planta de bombeo, una línea de conducción de 13 kilómetros y la conclusión de la planta potabilizadora norte.

En materia de saneamiento, se incluyen inversiones por 400 millones de pesos en el arroyo Los Nogales; y para la mejora en la calidad de agua se instalarán más de 30 sistemas de plantas de tratamiento y se hará la desinfección en el Río Sonora, entre otras acciones.