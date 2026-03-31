Sheinbaum se reúne con productores azucareros y la gobernadora de Colima

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con representantes de la industria azucarera y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno.

Mediante su cuenta oficial de X, la mandataria federal informó sobre el encuentro esta tarde en Palacio Nacional.



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Hace unas semanas la presidenta realizó una gira por Colima, donde supervisó las obras en el estado, las cuales tienen una inversión de 4 mil 288 millones de pesos.

En un recorrido por el Puente del Arco sur, con el que se permitirá saltar la vía del tren, la mandataria federal indicó que se trabaja en el puente el Chical, libramiento arco norte, puente presa las trancas, puente las tunas, puente barrio V, ingreso principal a Manzanillo, el recinto portuario Tepeixtles.

JCS