Playas de Veracruz lucen semivacías en Semana Santa por derrame de hidrocarburos

La zona de palapas de Villa del Mar, usualmente una de las más concurridas de Veracruz, luce con mesas vacías a pesar de ser periodo vacacional de Semana Santa.

Algunos turistas han llegado, conscientes de que ha habido presencia de hidrocarburo en las playas, como Rocío Olvera, que decidió visitar playas veracruzanas desde su natal Monterrey.

“La playa se ve muy limpia, y está muy padre el agua, se ve todo muy limpio y nosotros estamos comiendo hasta camarones”, aseguró.

Como Rocío, han llegado turistas desde otras partes del país, como Puebla y el Estado de México, quienes, a pesar de las noticias sobre el derrame de hidrocarburo, decidieron vacacionar en las costas de Veracruz.

Alejandro Santibáñez y su familia viajaron desde Puebla; todos eran conscientes de lo que ocurría en las playas y, antes de tomar una mesa a la orilla del mar en la zona de palapas, dieron un vistazo de cómo estaban las playas.

«pev»