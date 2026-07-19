Llegan a Quintana Roo las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga

Las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga ya se encuentran en Quintana Roo, confirmó la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien aseguró que este avance marca una nueva etapa en el proyecto ferroviario impulsado por el Gobierno de México para fortalecer la infraestructura logística y el desarrollo económico del sureste del país.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal informó que las unidades forman parte del nuevo sistema ferroviario que complementará la operación del Tren Maya de pasajeros y permitirá el traslado de mercancías entre los estados de la región.

Las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga ya están en Quintana Roo. Un avance importante hacia un sistema ferroviario que impulsará el desarrollo de la región", expresó Mara Lezama.

Tren Maya de carga busca fortalecer la economía del sureste

Con la incorporación de estas locomotoras, el proyecto del Tren Maya de carga avanza hacia su siguiente fase de desarrollo.

El sistema permitirá transportar productos agrícolas, industriales y comerciales entre las entidades del sureste mexicano, con el objetivo de reducir costos logísticos, fortalecer las cadenas de suministro y mejorar la competitividad económica de la región.

Las autoridades federales han señalado que esta infraestructura busca ampliar las capacidades del Tren Maya, incorporando el transporte de mercancías como un componente estratégico para impulsar la actividad productiva.

Sheinbaum anunció la llegada de las locomotoras

El anuncio también fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que las primeras 12 locomotoras ya comenzaron a utilizarse para trasladar materiales destinados a la construcción del propio sistema ferroviario de carga.

Les tenemos una gran noticia: ya llegaron las primeras 12 locomotoras del Tren Maya de carga, que ya tiene un avance muy importante. De hecho, ya se están transportando con estas locomotoras parte del material para la construcción del Tren Maya de carga", destacó la Presidenta en un mensaje difundido en redes sociales.

La mandataria federal recordó que la inauguración del sistema de carga está proyectada para 2027.

Supervisan avances en la estación Puerto Morelos

Como parte de la gira de trabajo por el sureste, Claudia Sheinbaum realizó un recorrido de supervisión en la estación Puerto Morelos del Tren Maya de carga.

En la visita participaron el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez; el director general del Tren Maya, general Manuel Jaime Ramírez Camacho; y el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza.

También asistieron las gobernadoras Mara Lezama Espinosa, de Quintana Roo, y Layda Sansores San Román, de Campeche, así como los gobernadores Joaquín Díaz Mena, de Yucatán; Javier May Rodríguez, de Tabasco; y Eduardo Ramírez Aguilar, de Chiapas.

Tren Maya de carga recorrerá cinco estados del país

El nuevo sistema ferroviario aprovechará parte de la infraestructura ya construida para el Tren Maya de pasajeros y recorrerá Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El proyecto tiene como propósito consolidar una red logística para el movimiento de mercancías, fortalecer los corredores comerciales del sureste y generar nuevas oportunidades para los sectores productivos de la región.

La llegada de las primeras locomotoras representa uno de los avances más relevantes en la construcción del Tren Maya de carga, considerado un proyecto estratégico del Gobierno de México para impulsar la conectividad ferroviaria y el crecimiento económico del sureste.

Al concluir la supervisión de las obras, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia del proyecto para el país.