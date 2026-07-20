Mazatlán fortalece la confianza de la inversión turística con un nuevo hotel boutique

Mazatlán, Sinaloa, 20 de julio de 2026.- Mazatlán continúa consolidándose como un destino turístico de vanguardia y en constante evolución.

Con el firme objetivo de responder a las nuevas demandas del mercado global, se anunció el nacimiento del proyecto Bonanza, un exclusivo hotel boutique de 40 llaves que promete dar nueva vida al Centro Histórico de la ciudad.

Ubicado estratégicamente a un costado de la Catedral y frente al Palacio Municipal, este desarrollo no solo enriquecerá el paisaje urbano, sino que se convertirá en un referente de hospitalidad en la zona más tradicional del puerto.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, aseguró que la apertura de Bonanza representa una inversión clave que refleja la sólida confianza del sector privado en el presente y el futuro de Mazatlán como un destino altamente rentable y seguro para la inversión.

La llegada de este nuevo hotel boutique en el corazón del Centro Histórico fortalece la diversificación de nuestra oferta turística al responder a las nuevas tendencias de viaje, donde los visitantes buscan experiencias auténticas, personalizadas y de mayor valor”, afirmó la funcionaria estatal.

El dinamismo turístico del estado atraviesa uno de sus momentos más competitivos.

Actualmente, en Sinaloa hay 14 hoteles en construcción, los cuales representan alrededor de 2 mil 487 nuevas habitaciones, lo que demuestra el dinamismo y la fortaleza de la industria inmobiliaria y hotelera en la región.

Excélsior

Bonanza no será solo un lugar de pernocta; el proyecto está diseñado bajo un concepto integral que se alinea con las expectativas del viajero contemporáneo.

Además del hospedaje, integra una propuesta de gastronomía, bienestar y turismo de salud que amplía la oferta del destino, impulsa su competitividad y consolida a Mazatlán como un destino que continúa evolucionando para atraer a nuevos segmentos de mercado durante todo el año”, agregó Sosa Osuna.

Con este lanzamiento, Mazatlán reafirma su posición como un puerto confiable, atractivo y abierto a proyectos innovadores que combinan la riqueza cultural e histórica con las tendencias modernas de bienestar y confort.