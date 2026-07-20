Pude hablar con el presidente Trump de temas comerciales en la final del Mundial: Sheinbaum

Después de asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrada ayer en Estados Unidos, la presidenta de México reveló que aprovechó su encuentro con el presidente Donald Trump para conversar brevemente sobre asuntos comerciales entre ambos países.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 20 de julio, desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que, aunque el tiempo fue limitado, sí hubo oportunidad de intercambiar algunos comentarios sobre la relación bilateral.

Fueron pocos momentos, pero tuvimos alguna oportunidad" de hablar sobre el tema comercial, señaló.

Destacó que el evento fue un ejemplo de coordinación entre México, Estados Unidos y Canadá. Cortesía

FIFA y Trump invitaron a la presidenta

Sheinbaum relató que su asistencia al encuentro deportivo en el New York New Jersey Stadium se concretó luego de una conversación telefónica sostenida con Trump el pasado viernes, en la que el mandatario estadounidense la invitó personalmente a presenciar la final.

El viernes tuvimos una conversación telefónica con Trump, me invitó personalmente. Me dijo: 'Claudia, vas a venir'. Le dije: 'Si usted me invita'. 'Sí, estás invitada, estarás sentada junto a nosotros', me respondió. Entonces decidí ir, como dice el dicho: lo cortés no quita lo valiente", narró.

La jefa de Estado indicó que, hasta antes de esa llamada, la única invitación que había recibido era la de la FIFA. Sin embargo, tras la invitación formal de Trump, decidió asistir al evento, donde también estuvo presente el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum calificó el encuentro como positivo y aseguró que representó un ejemplo de coordinación entre los tres países de Norteamérica.

Fue un buen momento, porque se trató de un ejemplo de coordinación; salió muy bien", comentó.

Cabe señalar que la mandataria no ofreció más detalles sobre los temas específicos abordados con Trump en materia comercial, aunque destacó que el intercambio se dio en un ambiente cordial durante el evento deportivo.