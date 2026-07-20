García Harfuch confirma captura de Janero Van, ligado a 'Los Chapitos'

La coordinación entre autoridades de México y Estados Unidos derivó en la captura de un ciudadano estadounidense señalado por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y con supuestos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

El operativo fue realizado en Mazatlán, Sinaloa, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

El Gabinete de Seguridad informó que en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, durante la acción se "detuvo a Janero Van 'N', ciudadano estadounidense".

Las autoridades precisaron que "la detención fue posible gracias a los mecanismos de cooperación internacional y al intercambio de información con la DEA. El individuo es requerido por autoridades de Estados Unidos por tráfico de estupefacientes en Michigan y está vinculado al Cártel de Sinaloa, facción 'Los Chapitos'".

Janero Van “N”. Especial

Operativo derivó de labores de inteligencia

La Secretaría de Marina confirmó el domingo que la captura fue ejecutada el pasado 17 de julio en la ciudad de Mazatlán, resultado de trabajos de investigación e inteligencia desarrollados en coordinación con instituciones federales mexicanas.

En la operación participaron también personal de la SSPC y del Instituto Nacional de Migración, quienes dieron cumplimiento a la orden de localización del ciudadano estadounidense.

Según la información oficial, Janero Van es requerido por una Corte del Distrito Este de Michigan, donde enfrenta un proceso judicial relacionado con posesión de sustancias controladas.

Además, las autoridades estadounidenses lo mantienen dentro de la lista de las 10 personas más buscadas en el estado estadounidense, específicamente en la zona de Livingston, donde existe una orden de aprehensión pendiente de ejecución.

Será entregado a autoridades estadounidenses

Tras su captura, el detenido fue informado de sus derechos conforme a los protocolos legales y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades competentes.

Posteriormente fue trasladado al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, desde donde sería entregado a las autoridades judiciales de Estados Unidos, que determinarán su situación jurídica y darán continuidad al proceso penal que enfrenta.

La captura se enmarca en las acciones de colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos para localizar a personas con órdenes de aprehensión internacionales y fortalecer el intercambio de información en investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado.