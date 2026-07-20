Captura del ‘M4’ y otros 9 operadores, un golpe al CJNG de cuatro millones de pesos

La estrategia de seguridad federal asestó un nuevo golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la captura de José Guadalupe, alias "M4", identificado por las autoridades como uno de los operadores de la organización criminal, durante una serie de cateos realizados en Nayarit.

La detención ocurre semanas después de la captura de "El Jardinero", considerado otro de los objetivos prioritarios relacionados con la estructura del grupo delictivo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo permitió la detención de 10 personas, incluido "M4", como resultado de siete cateos simultáneos ejecutados en distintos inmuebles del estado de Nayarit.

De acuerdo con el funcionario, los detenidos están "vinculadas a una célula del CJNG que operaba en Nayarit, Puebla y Tlaxcala", donde presuntamente desarrollaban diversas actividades ilícitas.

Autoridades atribuyen diversos delitos a la célula criminal

Según la información del Gabinete de Seguridad, las investigaciones identifican a este grupo como una estructura con presencia en varias entidades del país.

Las autoridades precisaron que "La organización está relacionada con secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, tráfico de armas, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburos", delitos que forman parte de las líneas de investigación abiertas por las instituciones federales.

Las diligencias fueron resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia que permitieron ubicar diversos inmuebles presuntamente utilizados por integrantes del grupo criminal.

Una vez obtenidas las órdenes judiciales, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron los cateos de manera simultánea.

Como parte del operativo, las autoridades informaron que "se aseguraron armas, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación", la cual será integrada a las investigaciones correspondientes.

Afectación operativa y financiera

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las detenciones y el aseguramiento de los inmuebles representan una afectación tanto a la estructura operativa como a la capacidad logística de la organización criminal.

Las autoridades estiman que el impacto económico derivado de esta acción asciende a aproximadamente cuatro millones de pesos, considerando el valor de los bienes asegurados.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad subrayó que "Con estas acciones debilitamos las capacidades operativas y financieras de los grupos delictivos", al destacar que este tipo de operativos busca reducir la capacidad de operación de las organizaciones criminales mediante acciones coordinadas entre las instituciones federales.