Hallan cadáver en Motel Nueva Castilla; el sitio de la tragedia de Debanhi vuelve a estremecer

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado durante la madrugada de este lunes al interior del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General de Justicia del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, en una de las habitaciones del inmueble ubicado sobre el kilómetro 15 de la carretera a Laredo, el cual permanece fuera de operaciones desde hace varios años.

Las primeras investigaciones indican que un grupo de creadores de contenido ingresó de manera ilegal al motel para realizar grabaciones destinadas a redes sociales. Durante el recorrido, uno de ellos observó presuntas huellas de arrastre que lo condujeron hasta una habitación, donde encontró el cadáver.

Tras el descubrimiento, los jóvenes dieron aviso a las autoridades. Elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo acudieron como primeros respondientes y notificaron a la Fiscalía estatal, que desplegó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales para iniciar las diligencias correspondientes.

El caso vuelve a poner en el centro de la atención al Motel Nueva Castilla, donde el 21 de abril de 2022 fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar dentro de una cisterna. Cuartoscuro

Creadores de contenido permanecen bajo investigación

De manera preliminar, los creadores de contenido permanecen bajo investigación por parte de la Brigada de Homicidios para esclarecer cómo ingresaron al inmueble y las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo.

Asimismo, peritos realizan el procesamiento de la escena conforme al protocolo legal, mientras se busca establecer la identidad de la víctima y determinar la causa de muerte.

Bajo toda esta premisa, el caso vuelve a poner en el centro de la atención al Motel Nueva Castilla, donde el 21 de abril de 2022 fue localizado el cuerpo de Debanhi Escobar dentro de una cisterna, un hecho que generó amplia repercusión nacional. Tras ese caso, el inmueble permaneció bajo resguardo de las autoridades durante varios meses.

Según reportes, recientemente la vigilancia en el predio fue retirada, lo que habría facilitado el ingreso de personas ajenas al lugar. En distintas ocasiones se han documentado allanamientos por parte de personas que buscan grabar contenido relacionado con el sitio.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre localizado ni han informado si existen indicios sobre la posible comisión de un delito. La investigación continúa en curso.